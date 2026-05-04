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(Source: ECI/ABP News)
बंगाल की वो इकलौती सीट, जिस पर BJP चल रही आगे, चुनाव आयोग ने दिया पहला रुझान
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर पहला रुझान दिया है. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत साहू आगे चल रहे हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL