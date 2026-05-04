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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल की वो इकलौती सीट, जिस पर BJP चल रही आगे, चुनाव आयोग ने दिया पहला रुझान

बंगाल की वो इकलौती सीट, जिस पर BJP चल रही आगे, चुनाव आयोग ने दिया पहला रुझान

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 09:13 AM (IST)
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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर पहला रुझान दिया है. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत साहू आगे चल रहे हैं.  

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 04 May 2026 09:13 AM (IST)
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