हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Tamil Nadu Election: कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग शुरू होने में देरी, जानिए ताजा हालात

Tamil Nadu Election: कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग शुरू होने में देरी, जानिए ताजा हालात

234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. हालांकि, कई बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में तकनीकी खराबी देखने को मिली है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 23 Apr 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu Assembly Election 2026: 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. हालांकि, कई बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में तकनीकी खराबी देखने को मिली है, जिसके कारण मतदान शुरू होने में देरी हुई.

वीवीपैट में खराबी आने से वोटिंग में देरी हुई

कई बूथों पर मशीनों में खराबी की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाए, ताकि वोटिंग प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो सके. शुरुआती दिक्कतों के बावजूद पूरे राज्य में बड़ी संख्या में वोटर कतारों में खड़े नजर आए. इस बीच, नगर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू को तिरुची के थिल्लाई नगर में एक पोलिंग स्टेशन पर इंतजार करते देखा गया, क्योंकि वीवीपैट में आई खराबी के कारण वोटिंग कुछ समय के लिए रुक गई थी.

सभी फर्जी वोट हटा दिए गए हैं

अन्य बूथों पर सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मायलापुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपना वोट डाला. उन्होंने चुनाव आयोग की तैयारियों की भी प्रशंसा की. तमिलिसाई सुंदरराजन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "चुनाव आयोग की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। उन्होंने सुरक्षित मतदान सुनिश्चित किया है. एसआईआर की वजह से, लगभग सभी फर्जी वोट हटा दिए गए हैं. मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि मैं अपने पोस्ट-ग्रेजुएशन के दिनों से ही इस बूथ पर मतदाता रही हूं.'

तमिलनाडु के तंजावुर में भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है. तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके उम्मीदवार गोवी चेझियान ने तंजावुर में चोलपुरम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.

यह भी पढ़ें: बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?

भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर और अभिनेता-फिल्म निर्माता सुंदर सी. ने भी अपने वोट डाले. शुरुआती वोटरों में लोकप्रिय अभिनेता अजित कुमार भी शामिल थे.

केंद्रीय राज्य मंत्री और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एल. मुरुगन ने कोयमबेडु इलाके के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला. एल. मुरुगन ने कहा, "मैंने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा कर दिया है। सभी मतदाताओं को आगे आना चाहिए और इस चुनाव में 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना चाहिए.'

उलुंदुरपेट्टई विधानसभा में 375 मतदान केंद्र बनाए गए हैं

कल्लाकुरिची जिले के उलुंदुरपेट्टई विधानसभा क्षेत्र में कुल 375 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 16 को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है और वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसी तरह, कन्याकुमारी में मतदान जारी है. बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर पीने के पानी व व्हीलचेयर जैसी जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है.

एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने अपने परिवार के साथ सेलम के सिलुवमपलयम पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में बने एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला.

यह भी पढ़ें- Tamil Nadu Assembly Elections 2026: पीएम मोदी पर खरगे का बड़ा विवादित बयान, फिर दी सफाई, भड़की बीजेपी बोली- मांगो माफी

Published at : 23 Apr 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Tamilnadu Election 2026 Assembly Electiong 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Tamil Nadu Election: कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग शुरू होने में देरी, जानिए ताजा हालात
Tamil Nadu Election: कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग शुरू होने में देरी, जानिए ताजा हालात
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल, हुमायूं कबीर और TMC कार्यकर्ता भिडे़, देसी बम भी फेंका
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल, हुमायूं कबीर और TMC कार्यकर्ता भिडे़, देसी बम भी फेंका
चुनाव 2026
Tamil Nadu Election 2026 Voting Live: 9 बजे तक तमिलनाडु में 17.69 फीसदी वोटिंग हुई
Tamil Nadu Voting 2026 Live: 9 बजे तक तमिलनाडु में 17.69 फीसदी वोटिंग हुई
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: 9 बजे तक बंगाल में लगभग 19 फीसदी वोटिंग, बीजेपी बोली- ममता बनर्जी की TMC जीती तो बंगाल बन जाएगा अलग देश, सनातन खत्म
LIVE: 9 बजे तक बंगाल में लगभग 19 फीसदी वोटिंग, बीजेपी बोली- ममता बनर्जी की TMC जीती तो बंगाल बन जाएगा अलग देश, सनातन खत्म
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
इंडिया
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
विश्व
Iran War: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
होर्मुज में नाकेबंदी के बीच ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
जनरल नॉलेज
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget