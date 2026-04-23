Tamil Nadu Election: कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग शुरू होने में देरी, जानिए ताजा हालात

Tamil Nadu Assembly Election 2026: 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. हालांकि, कई बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में तकनीकी खराबी देखने को मिली है, जिसके कारण मतदान शुरू होने में देरी हुई.

वीवीपैट में खराबी आने से वोटिंग में देरी हुई

कई बूथों पर मशीनों में खराबी की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाए, ताकि वोटिंग प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो सके. शुरुआती दिक्कतों के बावजूद पूरे राज्य में बड़ी संख्या में वोटर कतारों में खड़े नजर आए. इस बीच, नगर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू को तिरुची के थिल्लाई नगर में एक पोलिंग स्टेशन पर इंतजार करते देखा गया, क्योंकि वीवीपैट में आई खराबी के कारण वोटिंग कुछ समय के लिए रुक गई थी.

सभी फर्जी वोट हटा दिए गए हैं

अन्य बूथों पर सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मायलापुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपना वोट डाला. उन्होंने चुनाव आयोग की तैयारियों की भी प्रशंसा की. तमिलिसाई सुंदरराजन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "चुनाव आयोग की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। उन्होंने सुरक्षित मतदान सुनिश्चित किया है. एसआईआर की वजह से, लगभग सभी फर्जी वोट हटा दिए गए हैं. मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि मैं अपने पोस्ट-ग्रेजुएशन के दिनों से ही इस बूथ पर मतदाता रही हूं.'

तमिलनाडु के तंजावुर में भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है. तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके उम्मीदवार गोवी चेझियान ने तंजावुर में चोलपुरम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.

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भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर और अभिनेता-फिल्म निर्माता सुंदर सी. ने भी अपने वोट डाले. शुरुआती वोटरों में लोकप्रिय अभिनेता अजित कुमार भी शामिल थे.

केंद्रीय राज्य मंत्री और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एल. मुरुगन ने कोयमबेडु इलाके के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला. एल. मुरुगन ने कहा, "मैंने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा कर दिया है। सभी मतदाताओं को आगे आना चाहिए और इस चुनाव में 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना चाहिए.'

उलुंदुरपेट्टई विधानसभा में 375 मतदान केंद्र बनाए गए हैं

कल्लाकुरिची जिले के उलुंदुरपेट्टई विधानसभा क्षेत्र में कुल 375 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 16 को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है और वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसी तरह, कन्याकुमारी में मतदान जारी है. बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर पीने के पानी व व्हीलचेयर जैसी जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है.

एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने अपने परिवार के साथ सेलम के सिलुवमपलयम पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में बने एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला.

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