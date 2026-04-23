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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?

बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?

तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए एक ही चरण में आज ही मतदान हो रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल 294 सीटों पर दो चरणों में मतदान हो रहा है. पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग जारी है. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 23 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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West Bengal-Tamilnadu Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है. पोलिंग बूथों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. जहां बंगाल में ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी हुई है, वहीं तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके अपनी सरकार बचाने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है. इस बीच निर्वाचन आयोग ने सुबह 9 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है. 

बंगाल में जहां सुबह 9 बजे तक 18.76 फीसदी वोटिंग हुई है, वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में ये आंकड़ा 17.69 फीसदी तक पहुंचा है. बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम मेदिनीपुर जिले में हुई है. यहां 9 बजे तक 20.51 फीसदी वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं.  

बंगाल के किस जिले में कितनी वोटिंग?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक मालदा में 16.96%, मुर्शिदाबाद में 18.88%, पश्चिम वर्धमान में 19%, पश्चिम मेदिनीपुर में 20.51%, पूर्वी मेदिनीपुर में 18.81%, पुरुलिया में 17.83%, उत्तरी दिनाजपुर में 17.54%, झारग्राम में 19.84%, कैलिम्पोंग में 18.74%, अलीपुरद्वार में 17.70%, बांकुरा में 20.20%, बीरभूम में 19.01%, कूचबिहार में 17.56%, दक्षिण दिनाजपुर में 18.81%, दार्जिलिंग में 18.80% और जलपाईगुड़ी में 18.50% वोटिंग हुई है.  

बंगाल के किन जिलों में वोटिंग?

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें उत्तर बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा इलाके की सीटें हैं. इसी तरह जंगलमहल और दक्षिण बंगाल की पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, बीरभूम और मुर्शिदाबाद की सीटों पर भी वोटिंग जारी है. 

बंगाल में कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में 

चुनाव आयोग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर कुल  1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं. इन उम्मीदवारों को राज्य के 3.60 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे. बीजेपी सभी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीएमसी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बंगाल के पहले चरण की वोटिंग बीजेपी के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही इलाके हैं, जहां बीजेपी का दुर्ग मजबूत है.

तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोटिंग

अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां एमके स्टालिन की साख दांव पर है. जहां उन्हें AIADMK और BJP गठबंधन से टक्कर मिल रही है. वहीं एक्टर विजय थलपति की पार्टी भी पहली बार चुनाव में उतरी है, जो डीएमके गठबंधन की टेंशन बढ़ा रही है. 

ये भी पढ़ें- बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह का CM ममता को हटाने का आह्वान, भड़के अभिषेक बनर्जी- ये है महिला का अपमान

Published at : 23 Apr 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
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