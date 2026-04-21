Tamil Nadu Assembly Elections 2026: पीएम मोदी पर खरगे का बड़ा विवादित बयान, फिर दी सफाई, भड़की बीजेपी बोली- मांगो माफी
Mallikarjun Kharge on PM Modi: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.
- मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहकर राजनीतिक विवाद खड़ा किया।
- चेन्नई में खरगे ने AIADMK-BJP गठबंधन की आलोचना में दिया विवादित बयान।
- खरगे ने सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी लोगों को डराते हैं।
- BJP ने खरगे के बयान की निंदा की, कहा- 175 बार पीएम को गाली दी।
Assembly Elections 2026: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' करार दिया है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने खरगे के इस बयान की कड़ी निंदा की है. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक प्रधानमंत्री को 175 बार गालियां देकर अपमानित किया है. उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.
चेन्नई में खरगे ने दिया विवादित बयान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह विवादित बयान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIADMK की भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन की आलोचना करते हुए दिया है. हालांकि, इस विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी. उन्होंने कहा, ‘ये AIADMK के लोग, जो खुद अन्नादुरई की तस्वीर लगाते है, वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वो एक आतंकवादी हैं. उनकी पार्टी समानता और न्याय में भरोसा नहीं करती है. ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं.’
उन्होंने आगे कहा, ‘आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बीजेपी के सामने झुकें नहीं और डटकर मुकाबला करें और वो एमके स्टालिन हैं. आज AIADMK ने अपनी पहचान खो दी है. यह बीजेपी का एक मूक-गुलाम सहयोगी बन गया है. यह तमिलनाडु के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह पीएम मोदी का गुलाम बन गया है.’
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विवादित बयान पर खरगे ने दी सफाई
PM मोदी पर अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘वह (पीएम मोदी) लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं. मेरा मतलब मैं साफ करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं. ED, IT और CBI जैसी संस्थाएं उनके हाथ में हैं. वह डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं.’
भारतीय जनता पार्टी का मल्लिकार्जुन खरगे पर हमला
Afzal Yakub & Naxals are innocent— Shehzad Jai Hind (Chowkidar as per INC ecosystem) (@Shehzad_Ind) April 21, 2026
But for Congress
Chaiwala OBC PM is terrorist
RSS is poisonous snake
Sanatan is Disease
This is Cong ki Sanvidhan virodhi Nafrati dukaan
They are giving clean chit to Jihad & abusing elected PM
175 abuses so far pic.twitter.com/pSfXO6EqpQ
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कड़ी निंदा की. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘अफजल, याकूब और नक्सली सभी निर्दोष हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चायवाला OBC प्रधानमंत्री आतंकवादी है, RSS जहरीला सांप है और सनातन एक बीमारी है. यह कांग्रेस की संविधान विरोधी नफरत की दुकान है. वे जिहाद को क्लीन चिट दे रहे हैं और जनता की ओर से चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं. अब तक प्रधानमंत्री को 175 बार गालियां दी जा चुकी हैं.’
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