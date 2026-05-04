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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Kolathur Election Result 2026: कोलाथुर में बड़ा उलटफेर! एमके स्टालिन नहीं बचा पाए अपनी सीट, जानिए किसने दी मात?

Kolathur Election Result 2026: कोलाथुर में बड़ा उलटफेर! एमके स्टालिन नहीं बचा पाए अपनी सीट, जानिए किसने दी मात?

Tamil Nadu Kolathur Election Result 2026: वीएस बाबू पहले डीएमके से जुड़े थे और 2011 में कोलाथुर सीट पर स्टालिन के चुनाव प्रभारी भी रहे थे. 7 फरवरी 2026 को TVK में शामिल हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 May 2026 05:16 PM (IST)
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Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है. यह सीट उनका मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे. इस बार विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार और उनके पुराने सहयोगी वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया.

वीएस बाबू पहले डीएमके में रह चुके हैं
वीएस बाबू पहले डीएमके से जुड़े थे और 2011 में कोलाथुर सीट पर स्टालिन के चुनाव प्रभारी भी रहे थे. बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर एआईएडीएमके का रुख किया और फिर 7 फरवरी 2026 को TVK में शामिल हो गए, जहां से चुनाव लड़कर उन्होंने यह बड़ी जीत हासिल की.

स्टालिन का सियासी किला डगमगाया
तमिलनाडु की राजनीति में एमके स्टालिन का नाम दिग्गज नेताओं में गिना जाता है. वे पांच बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि के बेटे हैं और 2018 में उनके निधन के बाद उन्होंने DMK की कमान संभाली. साल 2011 में विल्लिवक्कम और पुरासावक्कम के कुछ हिस्सों को मिलाकर कोलाथुर विधानसभा सीट बनाई गई थी, और तब से इस सीट पर स्टालिन का ही कब्जा रहा है.

कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी पीछे
चुनावी रुझानों में DMK के कई बड़े नेताओं को झटका लगता दिख रहा है. द्रमुक महासचिव दुराई मुरुगन काटपाडी सीट पर 2,293 वोटों से पीछे चल रहे हैं. इसके अलावा पी. गीता जीवन (थुथुक्कुडी), मा. सुब्रमण्यम (सैदापेट), ई. वी. वेलु (तिरुवन्नामलाई), पी. के. शेखर बाबू (हार्बर), टी. एम. अनबरसन (अलांधुर), के. एन. नेहरू (त्रिची पश्चिम), गोवी चेझियान (थिरुविदाईमारुदुर), नज़र (अवदी), मथिवेंथन (रासीपुरम), टी. आर. बी. राजा (मनारगुडी), केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु (त्रिचुली) भी पीछे चल रहे हैं.

थलापति की विजय का बजा डंका!
तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने अपनी सियासी पारी के आगाज से न सिर्फ सबको हैरान कर दिया, बल्कि उनकी पार्टी तमिलागा वेट्री कषगम (टीवीके) अपने गठन के दो साल के भीतर ही देश के उन चंद सियासी ‘स्टार्टअप’ में शामिल हो गई जो अपने पहले ही चुनाव में सत्ता तक पहुंचने में सफल रहे.  टीवीके अब आम आदमी पार्टी, असम गण परिषद और तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियों की जमात में शामिल हो गयी है जो अपने पहले चुनाव में ही सत्तासीन हो गए.

Published at : 04 May 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
DMK TVK TamilNadu Tamil Nadu Election 2026 MK Stalin Tamil Nadu Election Result 2026 Kolathur Election Result 2026
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