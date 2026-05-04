(Source: ECI/ABP News)
आरजीकर पीड़िता की मां बंगाल चुनाव में आगे या पीछे? रुझानों ने चौंकाया, जानें पानीहाटी सीट का रिजल्ट?
West Bengal Election Results 2026: बंगाल की पानीहाटी सीट का चौंकाने वाला रुझान सामने आया है. बंगाल के साथ-साथ इस सीट से भी टीएमसी को हाथ धोना पड़ सकता है.
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखा है. भाजपा 163 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस 116 सीटों पर आगे चल रही है. बंगाल की पानीहाटी सीट का भी शुरुआती रुझान सामने आया है. इस सीट पर भाजपा की ओर से आरजीकर रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने चुनाव लड़ा था. वे फिलहाल आगे चल रही हैं.
भाजपा प्रत्याशी रत्ना देबनाथ 2000 वोटों से आगे चल रही हैं. तृणमूल कांग्रेस ने पानीहाटी से तीर्थकर घोष को टिकट दिया था. अगर रुझानों की मानें तो तीर्थकर के लिए इस पर जीत हासिल करना मुश्किल होगा. वे रत्ना देबनाथ से काफी पीछे चल रहे हैं. बंगाल समेत पूरे देश में आरजीकर मामले की काफी चर्चा हुई थी. बीजेपी ने स्मार्टमूव लेते हुए इसी वजह से रत्ना देबनाथ को टिकट दे दिया था.
भवानीपुर सीट पर भाजपा-टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर
बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ी हैं. इस सीट पर भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है. भवानीपुर सीट पर तीसरे राउंड के बाद ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं. उन्होंने 898 वोटों से बढ़त बना ली है. दूसरे राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी को 8461 वोट मिले हैं. जबकि ममता बनर्जी को 9359 वोट मिले हैं.
सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा की जीत का किया दावा
भाजपा सुवेंदु अधिकारी ने शुरुआती रुझानों के बाद बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. अधिकारी ने कहा, 'नंदीग्राम में पहले दौर में जिन 14 बूथ के मतों की गिनती हुई, उनमें पांच मुस्लिम बहुल बूथ थे. उन बूथ पर भी तृणमूल संघर्ष कर रही है.'
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