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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election 2026 Voting Live: पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग, TMC के अभेद्य किले में सेंध मार पाएगी बीजेपी?

West Bengal Election 2026 Voting Live: पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग, TMC के अभेद्य किले में सेंध मार पाएगी बीजेपी?

West Bengal Election 2026 Phase 2 Voting Live: दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Apr 2026 06:29 AM (IST)

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West Bengal Election 2026 Phase 2 Voting Live Updates Exit Poll Results Bengal Chunav Polling Percentage Total Turnout Mamata Banerjee West Bengal Election 2026 Voting Live: पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग, TMC के अभेद्य किले में सेंध मार पाएगी बीजेपी?
West Bengal Election 2026 Phase 2 Voting Live
Source : IANS

Background

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राजधानी कोलकाता समेत छह जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा. इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 रजिस्टर्ड वोटर हैं. इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. 

सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध करा दिए गए हैं. मतदाताओं में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के 3,243 वोटर हैं, जबकि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,96,801 है. इसके अलावा 146 एनआरआई वोटर और 39,961 सर्विस वोटर भी इस चरण में मतदान करेंगे. इस चरण में कुल 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,228 पुरुष और 220 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. किसी भी सीट पर थर्ड जेंडर उम्मीदवार नहीं है.

142 सीटों में से 107 सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 34 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और एक सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है. दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर सीट पर सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि हुगली जिले की एक सीट पर सबसे कम पांच उम्मीदवार हैं. कोलकाता के अलावा जिन जिलों में मतदान होगा उनमें नादिया, पूर्व बर्धमान, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हावड़ा शामिल हैं. कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र हैं. सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है.

दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी. इन इलाकों का परिणाम चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीट जीती थीं, बीजेपी ने सिर्फ 18 और ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ (आईएसएफ) ने एक सीट हासिल की थी.

बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद पांच साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने दक्षिण बंगाल में शानदार जीत हासिल की और आसानी से सत्ता पर कब्जा किया. भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ है और बीजेपी ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है.

06:29 AM (IST)  •  29 Apr 2026

West Bengal Election 2026 Voting Live: बंगाल में दीदी बनाएंगी सरकार- तेजस्वी

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में चार दिन के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद मंगलवार को विश्वास जताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में फिर सत्ता में लौटेगी. तेजस्वी ने पटना में संवाददाताओं से कहा, 'वहां माहौल उत्साहपूर्ण है और लोग दीदी (ममता बनर्जी) को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतेगी.' 

06:25 AM (IST)  •  29 Apr 2026

West Bengal Election 2026 Phase 2 Live: हुगली में मॉक वोटिंग शुरू

हुगली के मतदान केंद्रों पर मॉक मतदान शुरू. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे चरण का मतदान 7 बजे से शुरू होगा. 

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WEST BENGAL MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
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