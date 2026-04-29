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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'ठीक से काम नहीं कर रही EVM', बंगाल में वोटिंग के बीच BJP प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा

'ठीक से काम नहीं कर रही EVM', बंगाल में वोटिंग के बीच BJP प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा

Bengal Election 2026: बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल यानी आज वोटिंग जारी है. पानीहाटी से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ (आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां) ने अपना वोट डाला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 29 Apr 2026 09:02 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल यानी आज वोटिंग है. मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह-सुबह ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं. पानीहाटी से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ (आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां) ने अपना वोट डाला.  रत्ना देबनाथ ने कहा, 'हम जीतेंगे, हमें न्याय मिलेगा. लोग हमें वोट देंगे.' 

EVM को लेकर की शिकायत

उन्होंने EVM के लेट रिस्पॉन्स देने की शिकायत की है. उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन के बटन में कोई दिक्कत है, वह धीरे चल रही है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, देबनाथ ने कहा कि 'उनको लगता है कि ईवीएम के बटन में कुछ समस्या है. इसे दबाने में समय लग रहा है, मैं अधिकारी को सूचित करूंगी.'

पानीहाटी से बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप के बाद जिस महिला डॉक्टर हत्या कर दी गई थी, उनकी मां को बीजेपी ने पानीहाटी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. नामांकन के समय उनके साथ भाजपा नेता स्मृति ईरानी और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे. पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकना है, जिससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आरजी कर मामले जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा.

मतदान को लेकर वोटर्स में उत्साह

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में मतदान को लेकर बुधवार को मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह-सुबह ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं. महिलाएं भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. उत्तर 24 परगना जिले के एक मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए लाइन में खड़ी नजर आईं. चुनाव शुरू होने से पहले 142 विधानसभा सीटों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मॉक पोल भी कराए गए, जिससे मतदान प्रक्रिया ठीक से चल सके.

यह भी पढ़ें - West Bengal Assembly Election: पिछली बार जिसने CM ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया, वही अब भवानीपुर में दे रहा उन्हें टक्कर, जानें क्यों खास ये सीट

4 मई को आएंगे नतीजे

इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है. पहले चरण में बंगाल में 93.2 प्रतिशत की भारी वोटिंग हुई है, जो एक नया रिकॉर्ड है. इस भारी मतदान के बाद TMC और BJP दोनों ही अपनी-अपनी जीत के बड़े दावे कर रही हैं. दूसरे चरण की वोटिंग बुधवार को जारी है. दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे.

1448 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

दूसरे चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की दांव पर किस्मत, 142 सीटों पर होगा फैसला

Published at : 29 Apr 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
BJP Election 2026 Bengal Election 2026
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