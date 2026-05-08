केरल में कौन होगा नया CM? सामने आया नाम, मुकुल वासनिक के हाथ से चिट्ठी की फोटो वायरल

केरल में कांग्रेस के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक के हाथ से विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी की फोटो सामने आई है, जिसमें विधायकों ने कल (07 मई, 2026) बातचीत के बाद सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताई थी. इस चिट्ठी में विधायकों के नाम के आगे, उनकी पसंद के सीएम फेस का नाम भी लिखा हुआ है.

कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल दो नाम बहुत आगे चल रहे थे. ऐसे में ये चिट्ठी सामने आई है. इसमें जो विधायक सतीशन के समर्थन का दावा कर रहे थे, उन्होंने भी केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया है. प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ भी सतीशन को समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन लिस्ट के मुताबिक उन्होंने भी KC को समर्थन दिया है, जिसके चलते आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है.

कांग्रेस विधायकों ने बताई अपनी पसंद

AICC के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई आमने-सामने की बैठक में, कांग्रेस के 63 निर्वाचित विधायकों में से 47 ने - जिनमें KPCC अध्यक्ष सन्नी जोसेफ भी शामिल हैं - वेणुगोपाल का नाम केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है. पार्टी आलाकमान इस सप्ताह के आखिर तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है.

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सन्नी के अलावा, संदीप जी. वारियर, सजीव जोसेफ, टी.ओ. मोहन और उषा विजयन भी उन निर्वाचित विधायकों में शामिल थे जिन्होंने वेणुगोपाल के नाम का प्रस्ताव रखा. शीर्ष पद के लिए एक अन्य दावेदार रमेश चेन्निथला के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनके करीबी सहयोगी आई.सी. बालकृष्णन ने वेणुगोपाल और चेन्निथला, दोनों का ही समर्थन किया.

केरल में CM रेस में कौन-से नाम?

सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के पूर्व नेता को आठ निर्वाचित विधायकों का समर्थन मिला. विपक्ष के मौजूदा नेता वीडी सतीशन, जिन्हें इस पद के लिए लोकप्रिय पसंद के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हें छह विधायकों का समर्थन प्राप्त है. सतीशन और चेन्निथला, दोनों ने भी पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की. वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

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63 विधायकों के अलावा, माकन और वासनिक ने कांग्रेस सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी अलग-अलग बैठकें कीं ताकि उनकी पसंद जानी जा सके. जहाँ तीन पूर्व KPCC अध्यक्षों ने सतीशन का समर्थन किया, वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने वेणुगोपाल का समर्थन किया. पर्यवेक्षक, जो नई दिल्ली लौट चुके हैं, अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे. सूत्रों ने बताया कि यदि आवश्यक हुआ, तो आलाकमान सन्नी, KPCC के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों, तथा सतीशन और चेन्निथला को बातचीत के लिए बुलाएगा.

इस बीच, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से खड़गे को अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने का अधिकार दिया गया. सूत्रों ने बताया कि उचित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आलाकमान शनिवार या रविवार तक अगले मुख्यमंत्री की घोषणा कर देगा; और नए मुख्यमंत्री, दो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं तथा UDF के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ मिलकर, घोषणा के दो दिनों के भीतर शपथ ग्रहण करेंगे.