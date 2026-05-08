तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय इंडिगो की फ्लाइट में कुछ लोगों ने उनका उत्पीड़न किया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी सांसद ने कहा कि यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E 719 में हुई. उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट लैंड करते ही दरवाजे खुलने से पहले कई लोगों ने उन्हें देखकर नारेबाजी की और इस घटना का वीडियो भी बनाया.

'चोर चोर, टीएमसी चोर, पिशी चोर, भाईपो चोर'

टीएमसी सांसद द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें देखकर कुछ लोगों ने चोर चोर, टीएमसी चोर, पिशी चोर, भाईपो चोर के नारे लगाए. दरअसल ये नारे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ थे. उन्होंने इस घटना को उत्पीड़न बताया है और कहा कि इससे विमान में उनकी सुरक्षा प्रभावित हुई.

ALERT! i travelled to Delhi today on official work to attend meeting of Parliamentary Standing Committee on Defence. Was on seat 1F on 6E 719. 4-6 men boarded in a group & leered at me & went to back of plane. When flight landed & before doors opened this is what they did &… pic.twitter.com/QE0SwrUY8I — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026

महुआ मोइत्रा ने नारेबाजी को बताया उत्पीड़न

एक्स पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कोई नागरिक आक्रोश नहीं है. यह उत्पीड़न है और विमान में मेरी सुरक्षा का उल्लंघन है. किसी भी हालत में ये बदमाश विमान के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच नहीं सकते. उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा की संस्कृति है. इसमें आश्चर्य की क्या बात है?. मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने पहले तो इस मामले को नजरअंदाज कर दिया और संसदीय बैठक में भाग लिया. हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने का फैसला किया.

‘चोर’ के नारे लगाने की घटना पर शिकायत दर्ज

डीजीसीए को दी गई अपनी शिकायत में टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि शरारती तत्वों ने मेरी राजनीतिक संबद्धता के कारण मुझे डराने और अपमानित करने के मकसद से लगातार और जोर-जोर से नारेबाजी की.

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