हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारी पीठ पर छुरा किसने घोंपा था?' तमिलनाडु में विजय की TVK के समर्थन को लेकर भिड़ी DMK-कांग्रेस!

'हमारी पीठ पर छुरा किसने घोंपा था?' तमिलनाडु में विजय की TVK के समर्थन को लेकर भिड़ी DMK-कांग्रेस!

DMK Congress Rift: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने डीएमके नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनावी हार का नुकसान दोनों दलों को हुआ था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 08 May 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

DMK Congress Rift: तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और कांग्रेस के बीच लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन अब टूट की कगार पर दिखाई दे रहा है. कांग्रेस ने कहा है कि वह विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को सरकार बनाने में समर्थन देगी. दोनों दलों के नेताओं के बीच लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने डीएमके के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में सिर्फ डीएमके ही नहीं हारी थी, बल्कि कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा था. उन्होंने कहा कि डीएमके कई बार सत्ता में रही है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से उन्हें नुकसान हुआ.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया जवाब

मणिकम टैगोर ने कहा कि डीएमके प्रवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2011 में हार के बाद भी कांग्रेस ने डीएमके का समर्थन किया था, लेकिन उसी साल डीएमके ने स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया. इसके बाद 2013 में डीएमके यूपीए सरकार से भी बाहर हो गई थी.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

‘आखिर किसने किसे धोखा दिया?’

मणिकम टैगोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विश्वासघात की बात की जा रही है तो आखिर किसने किसे धोखा दिया. उन्होंने कहा कि साल 2016 में सभी को यह एहसास हो गया था कि कांग्रेस के बिना डीएमके चुनाव नहीं जीत सकती. इसी वजह से दोनों दलों के बीच फिर गठबंधन हुआ और करीब 95 सीटों पर सफलता मिली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दोस्ती निभाने के लिए काफी राजनीतिक बलिदान दिए हैं. कांग्रेस ने भी अपनी सीटें गंवाई हैं, इसलिए डीएमके के प्रवक्ताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए.

डीएमके की सेक्युलर छवि का किया जिक्र

मणिकम टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु में दो प्रमुख सेक्युलर राजनीतिक ताकतें हैं और कांग्रेस हमेशा डीएमके की सेक्युलर छवि का सम्मान करती रही है. उन्होंने डीएमके नेताओं से जिम्मेदारी के साथ बयान देने की अपील की.

टी.आर. बालू ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं डीएमके के वरिष्ठ नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू ने इससे पहले कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालिया रवैये ने उसकी असली राजनीतिक सोच को सामने ला दिया है. बालू ने आरोप लगाया कि डीएमके ने हमेशा संकट के समय कांग्रेस का साथ दिया और इसके लिए कई बार राजनीतिक नुकसान भी उठाया.

टी.आर. बालू ने कहा कि डीएमके ने हमेशा सोनिया गांधी और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे. उन्होंने राहुल गांधी के साथ पार्टी के भावनात्मक संबंधों का भी जिक्र किया. बालू ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अपना भाई बताते थे. उन्होंने कहा कि जब मीडिया में यह खबर आई कि कांग्रेस इन पुराने रिश्तों को खत्म करने की बात कर रही है, तो उन्हें इस पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ.

2019 चुनाव में स्टालिन के समर्थन का जिक्र

टी.आर. बालू ने कहा कि जब कांग्रेस खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने में हिचकिचा रही थी, तब डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने चेन्नई से सबसे पहले राहुल गांधी के नाम का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि डीएमके के समर्थन की वजह से गठबंधन को दो चुनावों में बड़ी जीत मिली और तमिलनाडु से बड़ी संख्या में सांसद संसद पहुंचे.

‘समय विश्वासघात का जवाब देगा’

अपने बयान के अंत में टी.आर. बालू ने कहा कि डीएमके के लिए हार और विश्वासघात नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर ऐसे राजनीतिक विश्वासघात का जवाब जरूर देगी.

 

Published at : 08 May 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
DMK CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारी पीठ पर छुरा किसने घोंपा था?' तमिलनाडु में विजय की TVK के समर्थन को लेकर भिड़ी DMK-कांग्रेस!
'हमारी पीठ पर छुरा किसने घोंपा था?' तमिलनाडु में विजय की TVK के समर्थन को लेकर भिड़ी DMK-कांग्रेस!
इंडिया
केरल में कौन होगा नया CM? सामने आया नाम, मुकुल वासनिक के हाथ से विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी की फोटो वायरल
केरल में कौन होगा नया CM? सामने आया नाम, मुकुल वासनिक के हाथ से चिट्ठी की फोटो वायरल
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget