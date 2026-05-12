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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Himanta Biswa Sarma Oath Live: हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार संभालेंगे कमान, गुवाहाटी में ये चार नेता भी आज लेंगे शपथ

Himanta Biswa Sarma Oath Live: हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार संभालेंगे कमान, गुवाहाटी में ये चार नेता भी आज लेंगे शपथ

Himanta Biswa Sarma Oath Live: हिमंत बिस्वा सरमा आज असम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.गुवाहाटी के खानापारा में होने वाले समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं.हर लाइव अपडेट के लिए आप यहां बने रहें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 May 2026 08:28 AM (IST)

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Himanta Biswa Sarma Oath Live updates Assam Chief Minister Swearing Ceremony pm modi bjp amit shah Himanta Biswa Sarma Oath Live: हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार संभालेंगे कमान, गुवाहाटी में ये चार नेता भी आज लेंगे शपथ
Himanta Biswa Sarma Oath Live
Source : PTI

Background

असम के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आज यानी 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कहा कि प्रधानमंत्री आज रात गुवाहाटी पहुंचेंगे.मंगलवार सुबह 11 बजे असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा.पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ में तमाम एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कई मंत्री भी शामिल होंगे.

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इस भव्य समारोह में पूरे असम से हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता समारोह में मौजूद रहेंगे.उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की बैठक करूंगा.हमारा मेनिफेस्टो जनता के सामने है. मेनिफेस्टो को लागू करना ही हमारा लक्ष्य होगा.

शपथ ग्रहण समारोह में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि समारोह में तो महिलाएं रहेंगी ही, मां, बहनें घर से भी हमें आशीर्वाद देंगी.

असम में नई सरकार के गठन को लेकर रविवार को तस्वीर साफ हुई। रविवार को असम मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के तहत राज्यपाल ने डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को सुबह 11:40 बजे खानापारा, गुवाहाटी में आयोजित होने वाला है.

इससे पहले, भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था. नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व की ओर से खास जिम्मेदारी सौंपी थी. पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया था, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था. दोनों नेताओं ने असम में विधायक दल की बैठक और सरकार गठन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई.

07:37 AM (IST)  •  12 May 2026

Himanta Biswa Sarma Oath Taking LIVE: सरमा ने राजनीतिक इतिहास रचा

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर हिमंता बिस्वा सरमा असम के इतिहास में पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया और दूसरा कार्यकाल शुरू किया. उनका उदय असम के राजनीतिक परिदृश्य में आए नाटकीय बदलाव को दर्शाता है, जहां पिछले एक दशक में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाई है.

07:35 AM (IST)  •  12 May 2026

Himanta Biswa Sarma Oath Taking LIVE: मंत्रिमंडल विस्तार की शुरुआत चार मंत्रियों के साथ

हिमंता बिस्वा सरमा के साथ, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले चरण में चार नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. इनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं. भाजपा की सहयोगी एजीपी और बीपीएफ का शामिल होना एनडीए सरकार की संरचना में गठबंधन के संतुलन और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है.

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