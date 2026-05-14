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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत दुनिया को नहीं भेजेगा चीनी, शुगर एक्सपोर्ट कर दिया बैन

संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत दुनिया को नहीं भेजेगा चीनी, शुगर एक्सपोर्ट कर दिया बैन

Government Bans Sugar Export: देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर तुरंत चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है.

By : वरुण भसीन | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 14 May 2026 07:39 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने तुरंत चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है. यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी. नोटिफिकेशन में रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर तीनों को शामिल किया गया है. सरकार का यह कदम ऐसे वक्त में आया है, जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है. एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से देश के अंदर सप्लाई बेहतर रहेगी और कीमतें नियंत्रण में रहेंगी.

यह रोक EU और USA को CXL और TRQ कोटे के तहत, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत, और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार-से-सरकार शिपमेंट के जरिए किए जाने वाले चीनी निर्यात पर लागू नहीं होगी. जो खेप पहले से ही निर्यात की प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी इस रोक से छूट दी गई है.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश

ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है. भारत ने घरेलू मांग से अधिक प्रोडक्शन की उम्मीद में मिलों को 15 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार कमजोर होने के चलते उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष खपत से कम रहेगा.

 

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 14 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
PM Modi MODI GOVERNMENT
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