तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को इस संबंध में आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही शेखपेट तहसीलदार कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र 21 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे और 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. चुनाव आयोग की तरफ से 24 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. बता दें कि जुबली हिल्स विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगी.

चुनाव आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया कार्यदिवसों में चलेगी, जिसमें अवकाश के दिन शामिल नहीं होंगे. अभ्यर्थी नामांकन पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं या डिजिटल प्रारूप में भी दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है.

कांग्रेस ने किसे बनाया प्रत्याशी

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए वी. नवीन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. 41 वर्षीय नवीन यादव इससे पहले 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर और 2018 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं. इसके बाद, 2023 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा

नवीन यादव से पहले अजहरुद्दीन इस सीट से मजबूत कांग्रेस उम्मीदवार थे और अंजन कुमार यादव भी यहां से टिकट पाने की दौड़ में थे, लेकिन नवीन यादव ने दोनों को मात दे दी. कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की बजाय नवीन यादव को तरजीह दिए जाने से अजहरुद्दीन और अंजन कुमार नाराज बताए जा रहे हैं.

सभी दलों ने तेज की तैयारियां

जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र का यह उपचुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदाताओं की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन सा दल इस प्रतिष्ठित सीट पर कब्जा जमाएगा.चुनाव आयोग ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें.

ये भी पढ़ें

तेलंगाना के हनुमकोंडा कलेक्ट्रेट में हैवानियत, महिला कर्मचारी से बलात्कार का प्रयास, जानें पूरा मामला