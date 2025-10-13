हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के हनुमकोंडा कलेक्ट्रेट में हैवानियत, महिला कर्मचारी से बलात्कार का प्रयास, जानें पूरा मामला

तेलंगाना के हनुमकोंडा कलेक्ट्रेट में हैवानियत, महिला कर्मचारी से बलात्कार का प्रयास, जानें पूरा मामला

NCRB डेटा के अनुसार, तेलंगाना में पिछले साल 2,500 से अधिक यौन उत्पीड़न मामले दर्ज हुए, जिनमें सरकारी कार्यालयों के 15 प्रतिशत मामले शामिल हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले के कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात इरफान सोहेल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस घटना से कलेक्ट्रेट में महिला कर्मचारियों में दहशत फैल गई है. पीड़िता ने सुभेदारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 354 (महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार), 509 (उत्पीड़न) और SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

यह घटना पिछले सप्ताह की बताई जा रही है. 35 वर्षीय इरफान सोहेल जो 2018 से कलेक्ट्रेट में कार्यरत है, उस पर पिछले 3 सालों से कार्यालय में काम करने वाली 5 महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील टिप्पणियां और अनुचित स्पर्श जैसे कृत्य करने का आरोप है. पीड़िता ने बताया कि फाइलें लेने के दौरान इरफान ने उसे अकेले में देखकर बलात्कार का प्रयास किया. पीड़िता ने बताया कि उसने मुझे डराया और कहा चुप रहो तो प्रमोशन दिलाऊंगा. मैं चीखते हुए भाग निकली. 

पिछले साल भी एक महिला ने की थी शिकायत
पिछले साल भी एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन उसे केवल स्थानांतरण कर मामला रफा-दफा कर दिया गया. सहकर्मियों का कहना है कि कलेक्ट्रेट में महिलाएं डर के माहौल में काम कर रही हैं. सीसीटीवी और शिकायत प्रकोष्ठ की कमी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है. 

कलेक्टर ने इरफान को किया निलंबित 
मामले को लेकर हनुमकोंडा के कलेक्टर पी. वेंकट रमणाराव ने तत्काल इरफान को निलंबित कर एसपी को पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और जांच पूरी कर न्याय सुनिश्चित करेंगे. महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. 

NCRB डेटा के अनुसार, तेलंगाना में पिछले साल 2,500 से अधिक यौन उत्पीड़न मामले दर्ज हुए, जिनमें सरकारी कार्यालयों के 15 प्रतिशत मामले शामिल हैं. यह घटना सरकारी स्थानों पर सुरक्षित वातावरण की कमी को उजागर करती है. महिला संगठनों ने शिकायत समितियों, नियमित प्रशिक्षण और 24/7 हेल्पलाइन की मांग की है. 

ये भी पढ़ें 

IRCTC Scam Case: 'आपने षडयंत्र रचा...', व्हील चेयर पर बैठे लालू यादव और फैमिली को कोर्ट ने कड़े शब्दों में क्या-क्या कहा?

Published at : 13 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Employee TELANGANA Irfan Sohail Hanumakonda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Mercedes-Benz G580 with EQ review | Auto Live
Aprilia Tuono 457 First Ride Review | Auto Live
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार अभिनय कौशल पटकथा विश्लेषण और अन्य
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
बॉलीवुड
रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है
रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
Results
UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे
UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे
ट्रैवल
Hidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget