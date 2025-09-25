बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कमर कस ली है. पार्टी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रभारी नियुक्त किया है. वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं और बीजेपी के सबसे अनुभवी चुनाव प्रबंधकों में से हैं. बिहार में पहले भी पार्टी के लिए काम करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई है. आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को जिस चुनाव की भी कमान सौंपी है उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है.

बिहार में दिला चुके हैं पार्टी को बड़ी जीत

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साल 2010 में बिहार चुनावों में पार्टी के सह-प्रभारी थे, जब बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. उस समय एनडीए को 243 सीटों में रिकॉर्ड 206 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी और एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला. अब बीजेपी एक बार फिर राज्य में जेडीयू के साथ सत्ता बरकरार रखने पर नजर गड़ाए हुए है.

बिहार में धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी को 40 लोकसभा क्षेत्र में 31 लोकसभा सीटें जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाई

हरियाणा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक तीसरी जीत के सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधान ही हैं. उनकी मेहनत की बदौलत ही बीजेपी राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में बनी रही. पार्टी ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने उन्हें जून 2025 में हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया था.

पिछले साल ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही उनकी मेहनत रंग लाई. यहां उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को हुए पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में बीजेपी की सरकार और लोकसभा चुनाव में भी वहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया.

ममता बनर्जी को हराने में निभाई बड़ी भूमिका

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया. यहां लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी. साल 2017 में उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सह-प्रभारी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी ने शानदार जीत दिलाई थी. 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें नंदीग्राम सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया था. इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था.

