हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना

'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना

बिहार में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मे RJD पर हमला बोला. शाह ने कहा कि अगर बिहार में RJD की सरकार बनी तो हत्या, अपहरण और रंगदारी के लिए तीन अलग मंत्रालय बनेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को सत्ता मिली तो बिहार में ‘हत्या, अपहरण और रंगदारी’ के तीन नए मंत्रालय बनाए जाएंगे.

मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बरकरार रही तो बिहार को बाढ़मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा. शाह ने कहा, ‘अगर राजग की सत्ता बरकरार रहती है तो बिहार को बाढ़मुक्त बनाया जाएगा. बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाएगा.’

शाह का तेजस्वी यादव और RJD पर तंज

शाह ने जनता से अपील की, वे राजग को वोट देकर राजद शासन के दौरान देखे गए जंगलराज की पुनरावृत्ति को रोकें. उन्होंने कहा, ‘अगर लालू जी के बेटे (तेजस्वी यादव) मुख्यमंत्री बने तो बिहार में तीन नए मंत्रालय बनेंगे, एक हत्या के लिए, दूसरा अपहरण के लिए और तीसरा रंगदारी के लिए. आपके वोट बिहार को फिर से जंगलराज में जाने से बचाएंगे. नए चेहरों के साथ फिर से जंगलराज लाने की कोशिश हो रही है.’

गृह मंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘दोनों अपने-अपने बेटों को बिहार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि दोनों पद खाली नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाया है और उन्होंने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.’

‘महागठबंधन’ के घटक दलों में अंदरूनी कलह

वैशाली में आयोजित एक दूसरी सभा में शाह ने कहा, ‘राजद शासन में अपहरण, हत्या और अत्याचार की घटनाएं आम थीं. मतदाता इस बार वोट देकर उस दौर की वापसी को रोकें. अगर लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री बने तो बिहार में तीन नए विभाग बनेंगे, हत्या, अपहरण और रंगदारी के लिए. आपके वोट बिहार को फिर से जंगलराज में जाने से बचाएंगे. नए चेहरों के साथ जंगलराज वापस लाने की कोशिश हो रही है.’ शाह ने यह भी कहा कि ‘महागठबंधन’ के घटक दलों में अंदरूनी कलह चल रही है.

बिहार के लीची उत्पादकों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाया है और अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने कहा, ‘जीएसटी में कटौती से बिहार के लीची उत्पादकों को लाभ मिलेगा, जबकि मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘मेगा फूड पार्क’ स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.’

मोदी-नीतीश ने किया बिहार में विकास योजनाओं का ऐलान

उन्होंने कहा, ‘मोदी-नीतीश शासन में बिहार देश का पहला राज्य बना, जिसने रेल इंजन का निर्यात किया और गया में इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया.’ वैशाली की सभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना तैयार की है जिससे कोसी, गंगा और गंडक नदियों का पानी बिहार के खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा.

शाह ने घोषणा की है कि बिहार के सीतामढ़ी, जिसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है, से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक विशेष वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सेवा सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर निर्माण के बाद शुरू की जाएगी. राजग के घटक दलों को ‘पांच पांडव’ बताते हुए शाह ने कहा, ‘भाजपा, जद(यू), चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), ‘हम’ और कुशवाहा की पार्टी मिलकर बिहार को समृद्ध बनाएंगी.’

ये भी पढ़ें:- 'पटना में PM मोदी के रोडशो से पहले लीपापोती', दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोली कांग्रेस

Published at : 02 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
RJD NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV AMIT SHAH BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
विश्व
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget