बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने अंतिम चरण पर है. पहले फेज की वोटिंग में महज 4 दिन बचे हैं. दुलारचंद यादव हत्याकांड ने बिहार की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है. इस मामले में आरोपी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इन्हीं सब मामलों पर कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा का बयान सामने आया है.

पटना में रविवार (2 नवंबर, 2025) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को लेकर कहा कि आज गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है. पहले भी कई बार गिरफ्तारियां हुईं पहले भी कई बार बेल हुई. उसको छोड़िए. ये जो बार-बार जंगलराज की बात करते थे, इनका जंगलराज आज सामने आ गया है. ये है असली जंगलराज.

#WATCH | Patna | On the arrest of JDU's Mokama candidate Anant Singh in the Dularchand Yadav murder case, Congress leader Pawan Khera says, "It is not that the arrest has happened today, arrests have happened earlier too, bails were also granted, but those who were talking about… pic.twitter.com/tLLNA75HJ6 — ANI (@ANI) November 2, 2025

'बिहार चुनाव के बीच नेताओं पर गोलीबारी हो रही है'

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि बिहार चुनाव के बीच नेताओं पर गोलीबारी हो रही है और वो नेता ही करा रहे हैं. इससे ज्यादा जंगलराज का उदाहरण और क्या हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी आज इसलिए ही हुई है, क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो है और ये सिर्फ लीपापोती करने के लिए हुआ है.

पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. पीएम मोदी आज पटना में 1.6 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे. प्रधानमंत्री शाम 5 बजे दिनकर गोलंबर से यात्रा शुरू करेंगे और गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक जाएंगे. इस दौरान पीएम मोदी पटना के सभी एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे. उनके इस रोड शो से एनडीए के चुनावी अभियान को और मजबूती मिलेगी.

