बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 2025 के चुनाव में जीत को लेकर मैटराइज का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके मुताबिक इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का वोटर शेयर 1 फीसदी दिख रहा है, जबकि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर विख्यात रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का वोट शेयर 5 फीसदी नजर आ रहा है.

सीटों को लेकर मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक जन सुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं पिछली बार 5 विधायक बनाने वाली एआईएमआईएम इस बार 2-3 सीटों पर सिकुड़ती दिख रही है.

मैटराइज के फाउंडर मनोज सिंह ने क्या बताया

अपने इस एग्जिट पोल को लेकर मैटराइज के फाउंडर मनोज सिंह ने एक न्यूज चैनल संग बातचीत की. जन सुराज को 0-2 सीटों के अनुमान को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का खुद चुनाव न लड़ना कहीं न कहीं पार्टी के खिलाफ गया. साथ ही बताया कि अपने उम्मीदवार को जिताने को लेकर उनके अंदर किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं दिखा.

जन सुराज को लेकर क्या कहा

मनोज सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवारों के सेलेक्शन को लेकर कहा कि उन्होंने ऐलान किया था कि नए चेहरों का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ असल में नजर नहीं आया. बल्कि दूसरी पार्टी से आए कई उम्मीदवारों को ही उन्होंने अपना चेहरा बनाया. तीसरी बड़ी वजह उन्होंने बताई जन सुराज के कार्यकर्ताओं का नाराज होना. उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर ने पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उनके पास इसका कोई विजन नहीं था कि वो इसे कैसे रोकेंगे.

ओवैसी की पार्टी पर भी दिया बयान

सीमांचल को लेकर उन्होंने कहा कि वहां के लोगों का ही मानना है कि ओवैसी की पार्टी 4-5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए भी नहीं चाहती है कि ओवैसी वहां ज्यादा सीटें जीतें. एनडीए गठबंधन चाहता है कि जहां 40-60 की लड़ाई है वो से ओवैसी 10 फीसदी वोट भी काट लें तो उनकी राह आसान हो जाएगी.

