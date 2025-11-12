हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत

धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसके फोन से दिल्ली यात्राओं का पता चला है. वह कई बार दिल्ली आया था और वहां की तस्वीरें भी मिली हैं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 12 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच से जांच एजेंसियों को बड़ी जानकारी मिली है. जांच में सामने आया है कि मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था. इसके पीछे उसकी गतिविधियों और संभावित प्लानिंग की जांच शुरू कर दी गई है.

एजेंसियों ने उसके फोन से दिल्ली की कई जगहों की तस्वीरें भी बरामद की हैं. इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मुजम्मिल किन क्षेत्रों में गया और उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था. शुरुआती अनुमान यह लगाया जा रहा है कि मुजम्मिल का दिल्ली आना किसी बड़े प्लानिंग का हिस्सा था और यह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी.

मुजम्मिल के फोन में मिले कई व्हाट्सएप ग्रुप

मुजम्मिल के फोन की जांच के दौरान एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है. एजेंसियों को उसके फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले, जिनमें संदिग्ध लोग शामिल हो सकते हैं. मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने ये ग्रुप छोड़ दिए, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग डर के कारण बाहर हुए या वे भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थे. अब जांच एजेंसियां उन सभी के बारे में जानकारी जुटा रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके ग्रुप एग्जिट के पीछे क्या मकसद था.

मुजम्मिल की एक्टिविटी का पता लगा रही पुलिस

जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि मुजम्मिल दिल्ली में किन लोगों से मिला. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसने स्थानीय संपर्क बनाए थे या किसी बड़े नेटवर्क से संपर्क साधा था. साथ ही यह भी खंगाला जा रहा है कि क्या वह अकेला आया था या उसके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे.

कौन है मुजम्मिल शकील?

जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त अभियान में मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है. मुजम्मिल पीसीसी डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग साढ़े तीन साल से कार्यरत था.

स्विफ्ट कार से बरामद हथियार और असॉल्ट राइफल

मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की. इस कार के अंदर से पुलिस ने Krinkob असॉल्ट राइफल बरामद की, जो दिखने में AK-47 जैसी है. इसके साथ तीन मैगजीन और 83 राउंड कारतूस भी मिले. इसके अलावा एक पिस्टल, दो पिस्टल की मैगजीन और दो खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस को फरीदाबाद के धोज इलाके में मुजम्मिल के निशानदेही पर करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला. जानकारी के अनुसार, मुजम्मिल ने इस कमरा को किराए पर लिया हुआ था और यह जखीरा लगभग 15 दिन पहले ही उसके पास पहुंचा था.

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तार

डॉ मुजम्मिल को पुलिस ने 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि उसके जैश-ए-मोहम्मद से सीधे जुड़े होने के पक्के सबूत हैं. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. 

Published at : 12 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Embed widget