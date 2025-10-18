'उद्योगों को बिहार में आने से रोका गया', चिराग पासवान ने बताया NDA और महागठबंधन के बीच फर्क
BIHAR Assembly Elections 2025: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया है. बिहार में सबसे ज्यादा पलायन उसी समय हुआ जब जंगलराज कायम था.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद ही दिन बचे हैं. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होता दिख रहा है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा है.
लोकजन शक्ति पार्टी (रामविलास) LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार की स्थिति थी, ये किसी से छुपा नहीं है. उन्होंने तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से हत्या, लूटमार डकैती और अपहरण सब चरम सीमा पर था.
चिराग पासवान का कांग्रेस और राजद पर निशाना
कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि किस तरीके से उद्योगों को यहां आने से रोका गया, किस तरीके से बिहार को लेकर ऐसा धारणा बनाई गई, जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ दिया. अपराध से तंग आकर बिहार के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और बिहार में सबसे ज्यादा पलायन उसी समय हुआ जब बिहार में जंगलराज कायम था और ये बात बिल्कुल हकीकत है.
#WATCH LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार की स्थिति थी ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से उद्योगों को यहां आने से रोका गया...किस तरीके से बिहार का ऐसा धारणा बना दिया जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ दिया।… pic.twitter.com/200VFLKkKy— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2025
'राजद और कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और जबसे तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, पीएम मोदी पिछले एक साल में कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं. पीएम मोदी ने बिहार के लिए लाखों करोड़ों की योजनाओं को समर्पित किया है. ये अपने में दिखाता है कि दोनों गठबंधन की सोच में कितना फर्क है.
चिराग पासवान ने कहा कि एक गठबंधन जो अपराध को बढ़ावा देने का काम करता है, संरक्षण देने का काम करता है, वो है महागठंबधन. दूसरी तरफ हम लोगों का एनडीए गठबंधन है जिसका मंत्री सिर्फ और सिर्फ विकास का है.
