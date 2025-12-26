गुजरात के सूरज जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. सूरत के रांदेर जोन इलाके में गुरुवार (25 दिसंबर 2025) की सुबह एक चौंकाने वाला हादसा हुआ. जहांगीराबाद इलाके में एक ऊंची बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से गिरे एक अधेड़ उम्र के आदमी खिड़की की ग्रिल और 8वीं मंजिल की रेलिंग के बीच फंस गए. एक घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस आदमी को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उससे लोगों की सांसे थम सी गईं.



रांदेर जोन के जहांगीराबाद में डी-मार्ट के पास ब्लॉक A में ‘टाइम गैलेक्सी’ बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहने वाले नितिनभाई अडिया (उम्र करीब 57 साल) अपने घर की खिड़की के पास सो रहे थे. इसी दौरान, वह अचानक खिड़की से नीचे गिर गए. किस्मत से, वह सीधे जमीन पर गिरने के बजाय, 8वीं मंज़िल पर खिड़की की बाहरी ग्रिल और कैनोपी में फंस गए. उनका पैर ग्रिल में बुरी तरह फंस गया और वह हवा में लटक गए.

फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू

इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड तुरंत हरकत में आई और तीन स्टेशनों की टीमों ने काम शुरू कर दिया. जैसे ही फायर कंट्रोल रूम को कॉल मिला, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तीन फायर स्टेशनों जहांगीरपुरा, पालनपुर और अडाजन की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

सावधानी के तौर पर लगाया गया सेफ्टी नेट

सावधानी के तौर पर, फायरमैन ने नीचे जमीन पर एक सेफ्टी नेट लगा दिया. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत डबल प्रोटेक्शन प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया. सबसे पहले, फायरमैन ने नीचे जमीन पर एक सेफ्टी नेट लगाया, ताकि अगर वह ऊपर से गिरे तो उसकी जान बचाई जा सके.



दूसरी तरफ, जवान 10वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर पहुंचे. नितिनभाई को 10वीं मंजिल से रस्सी और सेफ्टी बेल्ट से सुरक्षित बांधा गया. नितिनभाई का पैर 8वीं मंजिल की ग्रिल में फंस गया था, इसलिए फायरमैन ने हाइड्रोलिक कटर और औजारों से ग्रिल काटकर उन्हें निकालने की कोशिश की.

एक घंटे की कोशिश और हैप्पी एंडिंग

करीब एक घंटे तक चली इस बड़ी कोशिश और फायरमैन के समय पर एक्शन के बाद आखिर में नितिनभाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्हें सुरक्षित अंदर खींच लिया गया. यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. रेस्क्यू के तुरंत बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए पास के गुरुकृपा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. गौरतलब है कि फायर डिपार्टमेंट के तुरंत एक्शन की वजह से एक इंसान की जान बच गई.