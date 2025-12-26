स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' ने एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर वापसी कर ली है. रुपाली गांगुली के शो को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं.हालांकि, दर्शकों को अंदाजा लग चुका है कि अनुपमा की जिंदगी में परेशानियां खत्म नहीं होने वाली. अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा भी देखने को मिल रहा है.

शो में वरुण और भारती की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जिसमें अनुपमा ने धमाल मचा रखा है.शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चल जाता है कि भारती के गहने चोरी हो गए हैं.ऐसे में चॉल की सारी औरतें मिलकर भारती के गहने खरीदने जाती हैं.

इसी दौरान अनुपमा को पता चल जाता है कि गहने चुराने वाला कोई और नहीं ईशानी है. इस बात को जान अनुपमा शॉक्ड रह जाती है.सुनार की दुकान से बाहर निकलने के बाद अनुपमा बहुत रोती है. इसी बीच भारती और वरुण की हल्दी की रस्में भी होती है. इस रस्म के होने के बाद अनुपमा नया तमाशा क्रिएट करने वाली है.

ईशानी को अनुपमा देगी सजा

वहीं, राही भी जल्द ही एक बार फिर से अनुपमा को बड़ा सदमा देने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार अपकमिंग एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है.मौका मिलते ही ईशानी की अनुपमा खूब क्लास लगाएगी. सबके सामने वो ईशानी को एक्सपोज करेगी.खूब जलील करने के बाद ईशानी को अनुपमा सबके सामने सजा देगी.

अनुपमा की बातों को सुन ईशानी और पाखी को काफी बुरा लगने वाला है. हालांकि, ईशाानी को इस बार अनुपमा नहीं बख्शने वाली.अनुपमा जल्द की क्रिसमस की तैयारी करने वाली है. वो सांता क्लॉज बनने वाली है.इस दौरान वो अपनी बेटी राही को बड़ा सरप्राइज देगी. इस दौरान अनुपमा की मुलाकात एक लड़की से होगी.

अनुपमा को पता चलेगा कि इस लड़की से वो पहले मिल चुकी है. ऐसे में वो प्रेरणा पर अपनी बेटी की तरह प्यार लुटाने वाली है. राही को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है. राही को लगने लगेगा कि अनुपमा उसके अलावा सबकी सगी है औऱ उसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया. ऐसे में वो अपनी मां से दूरी बना लेगी.

