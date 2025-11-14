(Source: ECI | ABP NEWS)
ओवैसी के कैंडिडेट ने किया बीजेपी प्रत्याशी का इतना बुरा हाल, जानें कितने वोटों से आगे
पूर्णिया जिले में आने वाली बायसी विधानसभा सीट फिलहाल एआईएमआईएम के पास है. इस सीट पर 4 बार कांग्रेस और 4 बार राजद जीत चुकी है. इस बार भी ओवैसी की पार्टी बढ़त बनाए है.
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों की बारी है. आज शुक्रवार (14 नवंबर) को वोटों की गिनती हो रही है. इसी बीच बायसी विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. वोटों की गिनती के बीच शुरुआती रुझानों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के गुलाम सरवर ने बढ़त बनाई है. इस सीट से उनका मुकाबला बीजेपी के विनोद कुमार से है. पहले राउंड में AIMIM के गुलाम सरवर 7084 वोटों से आगे चल रहे थे तो वहीं बीजेपी के विनोद कुमार मात्र 1071 वोटों पर थे.
बायसी विधानसभा सीट पूर्णिया जिले में हैं और इस सीट पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान हुए थे. वहीं आज वोटों की गिनती जारी है. कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार बायसी सीट से कौन विधायक होगा. बता दें कि महागठबंधन की ओर से यहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक अब्दुस सुबाहान, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद शाहनवाज आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के रवींद्र कुमार सिंह, पीस पार्टी के मोहम्मद मुजम्मिल और निर्दलीय नासर अहमद भी मैदान में हैं.
2020 के चुनाव में जीती थी एआईएमएईएम
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमएईएम के प्रत्याशी सैयद रुकनुद्दीन अहमद चुनाव जीते थे. उन्होंने तब बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार को मात दी थी और राजद के अब्दुस सुभान तीसरे नंबर पर रहे थे. हालांकि एक बार फिर से बीजेपी ने अपने हारे हुए प्रत्याशी विनोद कुमार पर ही दांव लगाया है. वहीं दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी ने इस बार गुलाम सरवर को अपना उम्मीदवार बनाया है.
2015 में राजद ने दर्ज की थी जीत
बायसी विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2015 में राजद के अब्दुस सुभान ने तब निर्दलीय उम्मीदवार बिनोद कुमार को 38,740 वोटों के अंतर से हराया था, जो उनकी इस सीट से छठी बार की जीत थी. इस सीट पर 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार जीता और 2010 में बीजेपी की जीत हुई. फिलहाल यह सीट एआईएमआईएम के पास है. इस सीट पर 4 बार कांग्रेस और 4 बार राजद जीत चुकी है. इस बार भी एआईएमएईएम को बढ़त मिलती दिख रही है.
