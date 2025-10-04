हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025बिहार में कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक; BJP ने रखीं ये डिमांड

बिहार में कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक; BJP ने रखीं ये डिमांड

भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने 16 सूत्री मांग और सुझाव रखे हैं. बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की है.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार (04 अक्टूबर, 2025) को चुनाव आयोग ने बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके साथ चर्चा की. इस दौरान सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव और मांग को चुनाव आयोग के सामने रखा.

भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने 16 सूत्री मांग और सुझाव रखे हैं. बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की है. भाजपा ने इस दौरान मतदाता सूची की तैयारी पारदर्शी एवं बेहतर तरीके से करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को बधाई दी.

बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने क्या मांगें रखीं?

भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों में स्थित हैं. बार-बार आयोग को इस संबंध में निवेदन करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है. ये सभी मतदान केंद्र आज से 30 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं. पहले इन इलाकों में कोई भी सरकारी भवन एवं स्कूल-कॉलेज नहीं हुआ करते थे. अब सभी जगहों पर मतदाताओं के निकट स्कूल और कॉलेज हो गए हैं. चुनाव के पूर्व इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर नए सरकारी भवन में मतदान केंद्र बनाने की मांग रखी है.

सिक्योरिटी को लेकर क्या रखी मांग?

भाजपा ने मतदाताओं को चुनाव प्रारंभ होते ही वोटर स्लिप सही तरीके से बांटने की मांग की है ताकि मतदाता उसे लेकर मतदान केन्द्र पर पहुंच सकें. भाजपा ने चुनाव के एक दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की भी मांग रखी तथा चुनाव के दिन जिला और विधानसभा क्षेत्र का बोर्डर सील कराने की मांग की. भाजपा ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह के ढके हुए चेहरे वाले मतदाताओं के चेहरे का मिलान स्वीकृत पहचान पत्र से करने और पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति देने की बात की है.

Published at : 04 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget