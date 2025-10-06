हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025 Dates Live: बिहार का चुनावी बिगुल... चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान, आज शाम 4 बजे EC की PC

Bihar Election 2025 Date Announcement Live: पिछला बिहार चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहल चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे में 3 नवंबर को 94 और तीसरे में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 11:48 AM (IST)

LIVE

Key Events
बिहार चुनाव 2025 तारीख की घोषणा लाइव
Source : Social Media

Background

बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने कई अहम बदलाव किए हैं. सीईसी ज्ञानेश कुमार बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 90 हजार बूथ रहेंगे. इस बार किसी भी बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटरों का नाम नहीं रहेगा. आम तौर पर 1,500 या उससे अधिक मतदाता होने पर लंबी लाइन लग जाती थी.  

22 साल बाद हुआ वोटर लिस्ट का शुद्धीकरण
बिहार दौरे के बाद पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण से 22 साल बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कई नई पहल की जा रही हैं, जिन्हें आने वाले समय में पूरे देश में दोहराया जाएगा.

2020 में तीन चरणों में हुई थी वोटिंग

बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

किस पार्टी को मिली थीं कितनी सीटें?

पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को 19, सीपीआईएमएल को 12, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5, जीतन राम मांझी को 4, मुकेश सहनी की वीआईपी को 4, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, मायावती की पार्टी बीएसपी को 1, एलजेपी को 1 और निर्दलीय पर एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. 

11:48 AM (IST)  •  06 Oct 2025

Bihar Election 2025 Dates Live: 'बिहार में एनडीए की होगी जीत' - शाहनवाज हुसैन

बिहार चुनाव को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ''हम लोगों ने बिहार में काम किया है. आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए. फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है. नीतीश कुमार ने बहुत सारी सौगात बिहार को दी है. एनडीए ने बिहार में विकास करके दिखा दिया है.''

11:45 AM (IST)  •  06 Oct 2025

Bihar Election 2025 Dates Live: तीन चरणों में हो सकता है बिहार चुनाव

बिहार चुनाव तीन चरणों में पूरा हो सकता है. पहला 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच हो सकता है. वहीं दूसरा चरण 10 नवंबर के बाद हो सकता है.

New Update
Embed widget