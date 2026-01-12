हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाZoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के तलाक का मामला: जानें कौन हैं उनकी पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के तलाक का मामला: जानें कौन हैं उनकी पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू और उनकी पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन का तलाक अमेरिका में सुर्खियों में है, जिसमें 1.7 बिलियन डॉलर का विवाद शामिल है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jan 2026 04:43 PM (IST)
भारत की टेक इंडस्ट्री में Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का नाम सम्मान और सफलता की पहचान बन चुका है. लेकिन हाल ही में उनकी चर्चा उनकी कंपनी नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन और तलाक को लेकर सामने आई है. अमेरिका की एक अदालत ने श्रीधर वेम्बू को 1.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है. यह भारत के इतिहास में सबसे महंगे तलाक मामलों में से एक हो सकता है.

यह मामला कैलिफोर्निया, अमेरिका में चल रहा है. श्रीधर वेम्बू की अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने नवंबर 2024 में कोर्ट में तलाक की अर्जी दी. उनका आरोप था कि तलाक प्रक्रिया शुरू होने के बाद श्रीधर वेम्बू ने संपत्ति और Zoho से जुड़े एसेट्स को बिना पारदर्शिता के ट्रांसफर किया. अदालत ने जनवरी 2025 में आदेश दिया कि ऐसे ट्रांजैक्शन टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का उल्लंघन हैं. इसी कारण जज ने वेम्बू को भारी बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया ताकि संपत्तियों को अमेरिका से बाहर ले जाने या छिपाने का खतरा न रहे.

कौन हैं श्रीधर वेम्बू

श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था. उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमएस और पीएचडी पूरी की. करियर की शुरुआत उन्होंने अमेरिका में Qualcomm जैसी कंपनी से की.

1996 में अपने भाइयों और दोस्त टोनी थॉमस के साथ उन्होंने AdventNet नाम की कंपनी बनाई, जो आगे चलकर Zoho Corporation बनी. आज Zoho दुनिया की बड़ी SaaS कंपनियों में गिनी जाती है और पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है, यानी इसमें कोई बाहरी निवेशक नहीं है. Forbes के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 5.8 बिलियन डॉलर है और उन्हें 2021 में पद्मश्री भी मिल चुका है.

कौन हैं प्रमिला श्रीनिवासन?

प्रमिला श्रीनिवासन सिर्फ एक अरबपति की पूर्व पत्नी नहीं हैं, बल्कि शिक्षाविद, टेक लीडर और समाजसेवी भी हैं. उनके पास इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी है. उन्होंने Medicalmine Inc नाम की हेल्थकेयर टेक कंपनी की स्थापना की और The Brain Foundation नामक संस्था भी चलाती हैं, जो ऑटिज्म से जुड़े रिसर्च और सपोर्ट पर काम करती है.

1993 में अमेरिका में रहते हुए उन्होंने श्रीधर वेम्बू से शादी की थी और करीब 30 साल तक दोनों साथ रहे. उनके एक बेटे हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं और उसे जीवन भर खास देखभाल की जरूरत है. बेटे की देखभाल और इलाज की कोशिशें दोनों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रही हैं.

तलाक की वजह और विवाद

2021 में प्रमिला ने अमेरिका में तलाक की अर्जी दी. उनका आरोप था कि 2020 में वेम्बू भारत लौट आए और उन्हें और उनके ऑटिज्म से ग्रस्त बेटे को अकेला छोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वेम्बू ने Zoho की शेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी बहन राधा वेम्बू को ट्रांसफर कर दी ताकि प्रमिला को वैधानिक हिस्सेदारी न मिले.

श्रीधर वेम्बू ने इन आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि ऑटिज्म के कारण परिवार पर मानसिक दबाव था, जिसकी वजह से शादी टूट गई. उनके वकील ने भी कोर्ट में प्रमिला के वकीलों के दावे को बेबुनियाद बताया.

श्रीधर वेम्बू की संपत्ति

श्रीधर वेम्बू और उनके परिवार की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है. 2018 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.6 अरब डॉलर थी, जो 2024 में 5.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई. उनकी बहन राधा वेम्बू भी Zoho की सह-संस्थापक रही हैं और भारत की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 12 Jan 2026 04:36 PM (IST)
