CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अब देश की प्रमुख सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन का मुख्य रास्ता बन चुका है. हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होते हैं और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का सपना देखते हैं. ऐसे में सही तैयारी और रणनीति के बिना अच्छे अंक हासिल करना मुश्किल होता है. आइए जानते हैं CUET परीक्षा के लिए आसान और असरदार टिप्स, जो स्टूडेंट्स की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं.

CUET का सिलेबस ज्यादातर कक्षा 12वीं के NCERT बुक्स पर आधारित होता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स को पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए और हर टॉपिक को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई करनी चाहिए. कमजोर टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है.

CUET परीक्षा मुख्य रूप से तीन सेक्शन में होती है भाषा (Language Test), डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट. हर सेक्शन से लगभग 50-50 MCQ बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती है. इसलिए परीक्षा के प्रारूप और पैटर्न को समझना सफलता की दिशा में पहला कदम है.

मॉक टेस्ट और रिवीजन करें

सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा. पुराने प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के जरिए परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन का अभ्यास करना जरूरी है. लगातार मॉक टेस्ट देने से कमजोर सब्जेक्ट्स की पहचान होती है और सुधार करना आसान हो जाता है.

रिवीजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. समय-समय पर पढ़ी गई चीजों को दोहराने से भूलने की संभावना कम होती है और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ता है. मॉक टेस्ट और रिवीजन के नियमित अभ्यास से स्टूडेंट्स गलतियों को सुधारकर बेहतर अंक ला सकते हैं.

सही स्टडी प्लान बनाना

एक मजबूत और आसान टाइम टेबल आपकी तैयारी को व्यवस्थित बना देता है. रोजाना कम से कम 6-8 घंटे पढ़ाई करना फायदेमंद होता है. हर सब्जेक्ट के लिए समय तय करें और उसे नियमित रूप से फॉलो करें.

अगर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड और संगठित हैं तो सेल्फ स्टडी के जरिए भी CUET की तैयारी की जा सकती है. इसके अलावा आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टीचर्स स्टूडेंट्स को घर बैठे परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है.

भाषा सेक्शन की तैयारी

भाषा सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अभ्यास रोजाना करना चाहिए. अखबार, मैगजीन और ऑनलाइन लेख पढ़ने से रीडिंग स्किल में सुधार होता है. साथ ही व्याकरण और शब्दावली (Grammar & Vocabulary) की नियमित प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि यह भाषा सेक्शन में अच्छे अंक लाने में मदद करता है.

डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट की तैयारी

डोमेन सब्जेक्ट्स में अपना स्टडी मटेरियल और NCERT बुक्स ध्यान से पढ़ें. कठिन टॉपिक्स पर अधिक समय दें और मुश्किल प्रश्नों को हल करने के लिए मॉक टेस्ट का सहारा लें. जनरल टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान दें. रोजाना समाचार पढ़ना, ऑनलाइन क्विज करना और नोट्स बनाना मददगार होता है.

