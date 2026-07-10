पुलवामा की SSP से दिल्ली पुलिस तक का सफर, जानिए कौन हैं IPS तनुश्री और उनकी पढ़ाई-लिखाई?

Who Is IPS Tanushree: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. 9 जुलाई को जारी इस आदेश के तहत 21 आईएएस और 40 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसे हाल के वर्षों में इस कैडर में हुए सबसे बड़े फेरबदलों में गिना जा रहा है.

इस लिस्ट में एक नाम खासतौर पर चर्चा में है. वह 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी तनुश्री का है, जिन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जम्मू कश्मीर से आईपीएस तनुश्री को दिल्ली पुलिस भेजा गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

कौन है आईपीएस तनुश्री?

आईपीएस तनुश्री 2017 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी हैं. उनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी में करने के बाद, उन्होंने 12वीं की शिक्षा बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद वह दिल्ली आईं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

सीआरपीएफ से आईपीएस तक का सफर

तनुश्री का परिवार पहले से ही सुरक्षा सेवाओं से जुड़ा है. उनके पिता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डीआईजी पद से रिटायर्ड हुए हैं, जबकि उनकी बहन बड़ी बहन भी सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं. इसी माहौल से प्रेरित होकर तनुश्री ने 2014 में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 2016 में पहली ही कोशिश में परीक्षा पास करते हुए ऑल इंडिया रैंक 652 हासिल की. इसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया और 2017 बैच में एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ.

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पुलवामा से दिल्ली तक का सफर

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तनुश्री की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. उन्होंने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा वह शोपियां जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रही. बाद में उन्हें पुलवामा का एसएसपी बनाया गया. उन्होंने 12 अक्टूबर 2025 को पुलवामा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, जांच और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मामलों में जिम्मेदारी निभाई. केंद्र सरकार के ताजा ट्रांसफर आदेश के बाद तनुश्री का तबादला जम्मू कश्मीर से दिल्ली कर दिया गया है. वह उन आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें एजीएमयूटी कैडर के तहत दिल्ली पुलिस में तैनाती दी गई है. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद दिल्ली पुलिस में कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है.

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