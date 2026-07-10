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हिंदी न्यूज़शिक्षाIPS Tanushree Pulwama: पुलवामा की SSP से दिल्ली पुलिस तक का सफर, जानिए कौन हैं IPS तनुश्री और उनकी पढ़ाई-लिखाई?

IPS Tanushree Pulwama: पुलवामा की SSP से दिल्ली पुलिस तक का सफर, जानिए कौन हैं IPS तनुश्री और उनकी पढ़ाई-लिखाई?

IPS Tanushree Pulwama: पुलवामा की एसएसपी तनुश्री अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब उनका ट्रांसफर दिल्ली पुलिस में किया गया है, जहां वह नई जिम्मेदारी संभालेंगी. आइए जानते हैं उनके बारे में...

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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Who Is IPS Tanushree: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. 9 जुलाई को जारी इस आदेश के तहत 21 आईएएस और 40 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसे हाल के वर्षों में इस कैडर में हुए सबसे बड़े फेरबदलों में गिना जा रहा है.

इस लिस्ट में एक नाम खासतौर पर चर्चा में है. वह 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी तनुश्री का है, जिन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जम्मू कश्मीर से आईपीएस तनुश्री को दिल्ली पुलिस भेजा गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. 

कौन है आईपीएस तनुश्री? 

आईपीएस तनुश्री 2017 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी हैं. उनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी में करने के बाद, उन्होंने 12वीं की शिक्षा बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद वह दिल्ली आईं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 

सीआरपीएफ से आईपीएस तक का सफर 

तनुश्री का परिवार पहले से ही सुरक्षा सेवाओं से जुड़ा है. उनके पिता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डीआईजी पद से रिटायर्ड हुए हैं, जबकि उनकी बहन बड़ी बहन भी सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं. इसी माहौल से प्रेरित होकर तनुश्री ने 2014 में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 2016 में पहली ही कोशिश में परीक्षा पास करते हुए ऑल इंडिया रैंक 652 हासिल की. इसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया और 2017 बैच में एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ. 

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पुलवामा से दिल्ली तक का सफर 

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तनुश्री की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. उन्होंने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा वह शोपियां जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रही. बाद में उन्हें पुलवामा का एसएसपी बनाया गया. उन्होंने 12 अक्टूबर 2025 को पुलवामा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, जांच और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मामलों में जिम्मेदारी निभाई. केंद्र सरकार के ताजा ट्रांसफर आदेश के बाद तनुश्री का तबादला जम्मू कश्मीर से दिल्ली कर दिया गया है. वह उन आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें एजीएमयूटी कैडर के तहत दिल्ली पुलिस में तैनाती दी गई है. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद दिल्ली पुलिस में कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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