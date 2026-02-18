कब जारी होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट? एक क्लिक में जान लें सारे अपडेट्स

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी. साथ ही बोर्ड ने छात्रों से आपत्तियां भी आमंत्रित की थी. वहीं अब आपत्तियों के निपटारों के बाद रिजल्ट और फाइनल आंसर की किसी भी समय जारी की जा सकती है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society और nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च में कक्षा 6 और 9 दोनों के रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है. रिजल्ट स्कोरकार्ड के रूप में जारी होगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट की जरूरत पड़ेगी. वहीं एनडीए ने 11 फरवरी 2026 को कक्षा 6 और 9 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. उम्मीदवारों को 14 फरवरी 2026 तक प्रति प्रश्न 200 फीस देकर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था. इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके अलावा सैनिक स्कूल रिजल्ट 2026 में छात्र अपना नाम, रोल नंबर, कुल अंक, विषयवार परफॉर्मेंस और क्वालीफाइंग स्टेटस दर्ज होगा वहीं सेलेक्ट हुए छात्रों के आवेदन नंबर और अंक मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. ऐसे में छात्र अपने संबंधित सैनिक स्कूल की वेबसाइट से पीडीएफ प्रारूप में रिजल्ट देख सकेंगे.

मेरिट लिस्ट और कट ऑफ का आधार

सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं है. अंतिम चयन स्कूल वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. यहां जनरल, ओबीसी, एसटी और डिफेंस कोटा के लिए अलग-अलग कट ऑफ तय की जा सकती है. वहीं कक्षा 6 के लिए 300 अंकों और कक्षा 9 के लिए 400 उनको के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. इसके अलावा रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां छात्र अपनी पसंद के सैनिक स्कूलों का चयन करेंगे. इसके अलावा रैंक और उपलब्ध सीटों के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे, वहीं पहली एलॉटमेंट लिस्ट मार्च के अंत तक जारी होने की संभावना है.

एडमिशन के लिए मेडिकल टेस्ट भी जरूरी

मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद छात्रों को निर्धारित सैन्य हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. फिजिकल रूप से फिट पाए जाने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अप्रैल-मई 2026 तक अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

ये भी पढ़ें-CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI