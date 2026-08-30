Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? कैसे मिलता है यह सम्मान

क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? कैसे मिलता है यह सम्मान

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है. इसके लिए सेल्फ नॉमिनेशन, इंस्टिट्यूशनल या पीयर नॉमिनेशन से आवेदन होता है. तीन स्तरों पर सेलेक्शन के बाद शिक्षक सम्मानित होते हैं.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 30 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर देश के कुछ चुनिंदा शिक्षकों को एक बेहद खास सम्मान से नवाजा जाता है. यह सम्मन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. यह अवॉर्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उन शिक्षकों की मेहनत, समर्पण और छात्रों की जिंदगी बदलने वाले योगदान को पहचान देने का एक जरिया है.

आखिर यह पुरस्कार है क्या?

शिक्षा मंत्रालय हर साल देशभर के उन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देता है, जिन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज या संस्थान में पढ़ाई के तरीके और छात्रों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खास प्रयास किए हों. इसका मकसद है शिक्षकों के नवाचार, डेडिकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सामने लाना, ताकि बाकी शिक्षकों को भी मोटिवेशन मिल सके.

कौन कर सकता है नामांकन?

इसके लिए आवेदन का तरीका काफी आसान रखा गया है. सबसे पहला तरीका है सेल्फ नॉमिनेशन यानी कि शिक्षक खुद अपना फॉर्म भर सकता है. दूसरा तरीका है इंस्टिट्यूशनल नॉमिनेशन, जिसमें कॉलेज या संस्थान का प्रमुख किसी शिक्षक का नाम आगे भेज सकता है. तीसरा तरीका है पीयर नॉमिनेशन जिसमें उसी संस्थान के साथी शिक्षक किसी फैकल्टी मेंबर का नाम नामांकित कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर किया जाता है और साथ में शिक्षक को अपने काम से जुड़े दस्तावेज, फोटो, वीडियो और उपलब्धियों का पूरा पोर्टफोलियो भी जमा करना होता है.

ऐसे होती है सख्त छंटनी

सेलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं होती है. सबसे पहले जिला या क्षेत्रीय स्तर पर आवेदनों की छंटनी होती है, इसके बाद राज्य या संगठन स्तर पर मूल्यांकन होता है और आखिर में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी अंतिम फैसला लेती है. कुल मिलाकर तीन चरणों से गुजरने के बाद ही किसी शिक्षक का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल होता है. मूल्यांकन में शिक्षक के काम और प्रदर्शन से जुड़े मानदंडों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है.

यह भी पढ़ें: दो बार UPSC क्रैक कर IAS बनीं दिव्या शक्ति, अब शराबबंदी की कमान

कितने शिक्षकों को मिलता है यह सम्मान?

हर साल इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले शिक्षकों की संख्या तय नहीं रहती है, बल्कि यह हर साल थोड़ी बदलती है. हाल के वर्षों में यह आंकड़ा 48 से 50 शिक्षकों के बीच रहा है, जिनमें स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय से जुड़े शिक्षक भी शामिल होते हैं. चुने गए शिक्षकों में पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं, और वे अलग-अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं.

सम्मान के साथ क्या मिलता है? 

पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर एक खास समारोह में सम्मानित किया जाता है, जिसमें प्रमाण पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह दिया जाता है. यह सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय के लिए गर्व करने का लम्हा होता है, जो यह दिखाता है कि मेहनत और लगन से किया गया काम कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता है.

यह बी पढ़ें: CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
National Teacher Award Rashtriya Shikshak Puraskar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? कैसे मिलता है यह सम्मान
क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? कैसे मिलता है यह सम्मान
शिक्षा
अब NEET PG एग्जाम में भी गड़बड़ी, जयपुर के सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा 
अब NEET PG एग्जाम में भी गड़बड़ी, जयपुर के सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा 
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
शिक्षा
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Nepal News: नेपाल बाढ़ में तबाही! बह गए 616 लोग, 320 भारतीय अब भी लापता.. ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget