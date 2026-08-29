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हिंदी न्यूज़शिक्षाCSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक

CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक

CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक

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Published at : 29 Aug 2026 06:59 PM (IST)
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