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दो बार UPSC क्रैक कर IAS बनीं दिव्या शक्ति, अब शराबबंदी की कमान
बिहार सरकार की ओर से किए 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले में दिव्या शक्ति को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में उत्पाद आयुक्त बनाया गया है. दिव्या शक्ति बिहार केडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी है.
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल के बाद आईएएस अधिकारी दिव्या शक्ति की जिम्मेदारी बदल गई है. 28 अगस्त को सरकार की ओर से किए गए 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले में दिव्या शक्ति को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में उत्पाद आयुक्त बनाया गया है. कैमूर में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यवाहक पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहीं दिव्या शक्ति अब उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी संभालेगी. यानी राज्य में शराबबंदी से जुड़े प्रशासनिक कामकाज में उनकी भूमिका अहम होने वाली है.
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Published at : 30 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Tags :Education News UPSC Success Story
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion