दो बार UPSC क्रैक कर IAS बनीं दिव्या शक्ति, अब शराबबंदी की कमान

इसके अलावा बिहार सरकार के 28 अगस्त के तबादले में दिव्य शक्ति के अलावा पांच अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई. उज्जवल कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में तैनात किया. श्रीकांत शास्त्री को पशुपालन विभाग में निदेशक बनाया और विवेक रंजन मैत्रेय को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव और नितिन कुमार सिंह को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक नियुक्त किया गया.