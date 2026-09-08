UPSC ESE 2026 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 21 सितंबर से होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) 2026 के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख और समय देख सकते हैं. इस चरण के लिए कुल 1,336 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इंटरव्यू की शुरुआत 21 सितंबर 2026 से होगी और अलग-अलग तारीखों पर अक्टूबर तक पर्सनैलिटी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे.

इन तारीखों पर होंगे ESE 2026 इंटरव्यू

यूपीएससी ईएसई 2026 के पर्सनैलिटी टेस्ट 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर को होंगे. इसके बाद अक्टूबर में 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28 और 30 अक्टूबर को भी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपने नाम और रोल नंबर के सामने दी गई, तारीखों और शिफ्ट के अनुसार इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा. वहीं यूपीएससी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू दो शिफ्ट में आयोजित होंगे. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से और दूसरी शिफ्ट दो पर 1 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवारों को उनके निर्धारित तारीख पर ही इंटरव्यू में शामिल होना होगा.

1,336 उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू

इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2026 में सफल उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है. इस चरण के लिए कुल 1,336 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. आयोग जल्द ही इन उम्मीदवारों के लिए ई-समन लेटर भी जारी करेगी. उम्मीदवार इसे यूपीएससी की वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे. इंटरव्यू से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी है.

इंटरव्यू की तारीख बदलने का मौका नहीं मिलेगा

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि आयोग की ओर से निर्धारित पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख और समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही इंटरव्यू में पहुंचना होगा.

उम्मीदवारों को मिलेगा यात्रा खर्च

यूपीएससी सीएसई 2026 के इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी. हालांकि यह सुविधा मेल एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड या स्लीपर क्लास के किराए तक सीमित होगी.

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कब हुई थी ESE मेन परीक्षा?

इंजीनियरिंग सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन 21 जून 2026 को किया गया था. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 तक आयोजित की गई थी.

ऐसे चेक करें UPSC ESE 2026 इंटरव्यू का शेड्यूल

उम्मीदवार अपना इंटरव्यू शेड्यूल देखने के लिए सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर यूपीएससी ईएसई 2026 इंटरव्यू शेड्यूल के लिंक पर क्लिक करें.

अब सामने खुले नोटिस में अपनी इंटरव्यू की तारीख और शिफ्ट चेक करें.

इसके बाद शेड्यूल डाउनलोड कर लें और इसे सुरक्षित रख लें.

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