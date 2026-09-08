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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ESE 2026 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 21 सितंबर से होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

UPSC ESE 2026 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 21 सितंबर से होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख और समय देख सकते हैं. इस चरण के लिए कुल 1,336 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) 2026 के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख और समय देख सकते हैं. इस चरण के लिए कुल 1,336 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इंटरव्यू की शुरुआत 21 सितंबर 2026 से होगी और अलग-अलग तारीखों पर अक्टूबर तक पर्सनैलिटी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे.

इन तारीखों पर होंगे ESE 2026 इंटरव्यू 

यूपीएससी ईएसई 2026 के पर्सनैलिटी टेस्ट 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर को होंगे. इसके बाद अक्टूबर में 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28 और 30 अक्टूबर को भी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपने नाम और रोल नंबर के सामने दी गई, तारीखों और शिफ्ट के अनुसार इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा. वहीं यूपीएससी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू दो शिफ्ट में आयोजित होंगे. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से और दूसरी शिफ्ट दो पर 1 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवारों को उनके निर्धारित तारीख पर ही इंटरव्यू में शामिल होना होगा. 

1,336 उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू 

इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2026 में सफल उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है. इस चरण के लिए कुल 1,336 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. आयोग जल्द ही इन उम्मीदवारों के लिए ई-समन लेटर भी जारी करेगी. उम्मीदवार इसे यूपीएससी की वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे. इंटरव्यू से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी है. 

इंटरव्यू की तारीख बदलने का मौका नहीं मिलेगा 

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि आयोग की ओर से निर्धारित पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख और समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही इंटरव्यू में पहुंचना होगा. 

उम्मीदवारों को मिलेगा यात्रा खर्च 

यूपीएससी सीएसई 2026 के इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी. हालांकि यह सुविधा मेल एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड या स्लीपर क्लास के किराए तक सीमित होगी. 

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कब हुई थी ESE मेन परीक्षा?

इंजीनियरिंग सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन 21 जून 2026 को किया गया था. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 तक आयोजित की गई थी. 

ऐसे चेक करें UPSC ESE 2026 इंटरव्यू का शेड्यूल

  • उम्मीदवार अपना इंटरव्यू शेड्यूल देखने के लिए सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर यूपीएससी ईएसई 2026 इंटरव्यू शेड्यूल के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब सामने खुले नोटिस में अपनी इंटरव्यू की तारीख और शिफ्ट चेक करें.
  • इसके बाद शेड्यूल डाउनलोड कर लें और इसे सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Sep 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Education News UPSC ESE 2026 UPSC ESE Interview
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