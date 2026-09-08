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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIT Mandi में डायरेक्टर पद के लिए आवेदन शुरू, इतनी योग्यता जरूरी

IIT Mandi में डायरेक्टर पद के लिए आवेदन शुरू, इतनी योग्यता जरूरी

IIT मंडी में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आवेदन मांगे हैं. इस पद के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आवेदन मांगे हैं. इस पद के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र डाक के साथ-साथ ईमेल के जरिए भी भेजना होगा. मंत्रालय के अनुसार संस्थान के डायरेक्टर की नियुक्ति सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाएगी. इसके लिए विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदन और नामांकन पर विचार होगा. वहीं आपको बता दें कि आईआईटी मंडी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से पूरी तरह वित्त पोषित एक स्वास्थ्य संस्थान है. ऐसे में डायरेक्टर की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय की ओर से की जाएगी. 

IIT मंडी डायरेक्टर पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? 

डायरेक्टर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में मजबूत शैक्षणिक और प्रशासनिक एक्सपीरियंस होना जरूरी है. आवेदक के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और उससे पहले की डिग्री में फर्स्ट क्लास योग्यता होनी चाहिए. इंजीनियरिंग की किसी एक शाखा में पीएचडी को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि साइंस, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है. वहीं उम्मीदवार के पास किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. 

प्रशासनिक अनुभव भी है जरूरी 

डायरेक्टर पद के लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी. उम्मीदवार के पास कम से कम 5 साल का प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए. उम्र की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से कम होना वरीयता के तौर पर बताया गया है. वहीं आईआईटी मंडी के डायरेक्टर पद पर चयनित उम्मीदवार को 2,25,000 प्रति माह तक संशोधित वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा नियमों के अनुसार दूसरे भत्ते भी डायरेक्टर को मिलेंगे. 

आवेदन में देनी होगी यह जानकारी 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में अपना रिज्यूम देना होगा. इसमें उम्मीदवार की रिसर्च, टीचिंग इंडस्ट्री, एकेडमी या कोलैबोरेशन और प्रशासनिक उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से शामिल करना होगा. इसके साथ उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में दो पेज का जस्टिफिकेशन और संस्थान के लिए दो पेज का विजन स्टेटमेंट भी देना होगा. आवेदन में कम से कम दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क के कांटेक्ट की डिटेल भी देनी होगी, जो उम्मीदवार के काम से अच्छी तरह परिचित हो. 

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31 अक्टूबर तक भेजना होगा आवेदन 

निर्धारित फॉर्मेट में तैयार आवेदन और जरूरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए शिक्षा मंत्रालय को भेजने होंगे. आवेदन मंत्रालय तक 31 अक्टूबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए. सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे उम्मीदवारों को अपना आवेदन प्रॉपर चैनल से भेजना होगा. इसके साथ आवेदन की एक एडवांस कॉपी भी संबंधित पत्ते पर भेजनी होगी. आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर आईआईटी मंडी लिखना होगा. आवेदन की एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजनी होगी जिसे एमएस वर्ड फॉर्मेट में iits@gmail.com. मेल पर भेजने के लिए कहा गया है. 

मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल होगा दिसंबर में पूरा 

वहीं आपको बता दें कि फिलहाल लक्ष्मी बेहरा आईआईटी मंडी के डायरेक्टर पद पर हैं. उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरे होने वाला है. इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से नए डायरेक्टर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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