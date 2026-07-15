INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMCD Edulife 2.0 Portal Launched: MCD स्कूल होंगे हाईटेक, EduLife 2.0 से छात्रों की पढ़ाई, रिकॉर्ड और स्कूल प्रबंधन अब पूरी तरह डिजिटल

MCD Edulife 2.0 Portal Launched: MCD स्कूल होंगे हाईटेक, EduLife 2.0 से छात्रों की पढ़ाई, रिकॉर्ड और स्कूल प्रबंधन अब पूरी तरह डिजिटल

EduLife 2.0 के जरिए सभी स्कूलों की आवश्यक जानकारी केंद्रीकृत रूप से उपलब्ध रहेगी. इससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचनाओं के लिए बार-बार स्कूलों से अलग-अलग रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली, कविता गाडरी |  Updated at : 15 Jul 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

MCD Edulife 2.0 Portal Launched:  दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अपने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को लॉन्च किए गए EduLife 2.0 पोर्टल के माध्यम से 1500 से अधिक एमसीडी स्कूलों के छात्र रिकॉर्ड, शैक्षणिक योजना, स्कूल प्रशासन और अभिभावकों से जुड़ी व्यवस्थाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. इसका उद्देश्य स्कूलों की कार्यप्रणाली को ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है.

स्कूलों का पूरा रिकॉर्ड अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा

EduLife 2.0 के जरिए सभी स्कूलों की आवश्यक जानकारी केंद्रीकृत रूप से उपलब्ध रहेगी. इससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आरटीआई, हाउस और संसदीय प्रश्नों के साथ-साथ नीति निर्माण से जुड़ी सूचनाओं के लिए बार-बार स्कूलों से अलग-अलग रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पोर्टल पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट होती रहेगी, जिससे अधिकारियों को हर समय नया डेटा मिलेगा. इसके साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर डेटा संकलन का अतिरिक्त बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

टीचर्स को मिलेगा डिजिटल सपोर्ट, कागजी काम होगा कम

पोर्टल में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप लेसन प्लान, वर्कशीट, मूल्यांकन उपकरण, डिजिटल प्लानर और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है. शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन संबंधी विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, उनकी शैक्षणिक प्रगति पर नजर रख सकेंगे और डिजिटल कंटेंट का उपयोग भी कर पाएंगे. इससे कागजी कार्यवाही घटेगी और शिक्षक विद्यार्थियों के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे.

पेरेंट्स घर बैठे देख सकेंगे बच्चों की पढ़ाई और स्कूल एक्टिविटी

इस पोर्टल के जरिए अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, अटेंडेंस, मिड-डे मील से जुड़ी जानकारी और स्कूल की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे. स्कूल पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) की रिपोर्ट और अभिभावकों से मिले सुझाव भी डिजिटल रूप से दर्ज करेंगे. इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

मेधावी छात्रों को मिलेगी पहचान, पूर्व छात्रों से भी जुड़ेगा स्कूल

EduLife 2.0 में Alumni Corner और Success Story जैसे विशेष सेक्शन भी जोड़े गए हैं. इनके माध्यम से पूर्व छात्र अपने स्कूलों से जुड़े रह सकेंगे, जबकि प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि मेधावी छात्रों के नाम पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि खेल अकादमियों और अन्य संस्थानों को ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके.

ये भी पढ़ें-School Sex Education: स्कूलों में जल्द अनिवार्य हो सकती है सेक्स एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर सरकार का अपडेट

शिक्षा व्यवस्था में बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि EduLife 2.0 शैक्षणिक योजना, छात्रों की प्रगति की निगरानी, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल है. उनका कहना था कि इससे अभिभावकों की भागीदारी भी मजबूत होगी और आधुनिक तकनीक के जरिए शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा.

नई व्यवस्था से शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ

सदन के नेता जय भगवान यादव ने कहा कि नई तकनीक को अपनाने में शुरुआती स्तर पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का बेहतरीन विश्लेषण करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगी.

ये भी पढ़ें-MBBS Seats Increased in India 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
NEP 2020 MCD School Delhi MCD School MCD School Edulife 2.0 Edulife 2.0 Portal Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MCD Edulife 2.0 Portal Launched: MCD स्कूल होंगे हाईटेक, EduLife 2.0 से छात्रों की पढ़ाई, रिकॉर्ड और स्कूल प्रबंधन अब पूरी तरह डिजिटल
MCD स्कूल होंगे हाईटेक, EduLife 2.0 से छात्रों की पढ़ाई, रिकॉर्ड और स्कूल प्रबंधन अब पूरी तरह डिजिटल
शिक्षा
MBBS Seats Increased in India 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 
मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 
शिक्षा
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
शिक्षा
UP Police Constable Result 2026: इस दिन जारी हो सकता है यूपी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, एक क्लिक में दूर हो जाएंगे सारे शक
इस दिन जारी हो सकता है यूपी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, एक क्लिक में दूर हो जाएंगे सारे शक
Advertisement

वीडियोज

Udne Ki Aasha: 🙌 Sailee ने बप्पा से लिया आशीर्वाद, 7 साल बाद बदला पूरा जीवन #sbs
MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget