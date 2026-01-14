उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा 2026 की तारीख जारी, यहां देखें एग्जाम का पूरा टाइमटेबल

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आधिकारिक टाइम टेबल जारी कर दिया है. इस बार की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी. यूबीएसई की जारी यह डेटशीट छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हर विषय की परीक्षा की तारीख और समय की पूरी जानकारी दी गई है. बोर्ड ने न सिर्फ सैद्धांतिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं, बल्कि व्यावहारिक परीक्षाओं की तारीखें भी साफ कर दी हैं.

कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. ये परीक्षाएं उनके संबंधित स्कूलों या निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से व्यावहारिक परीक्षा की सही डेट और समय की पुष्टि जरूर कर लें

कक्षा 10वीं की परीक्षा टाइम टेबल 2026

कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा की शुरुआत 23 फरवरी, 2026 से होगी. इस दिन हिंदुस्तानी संगीत (मधुर) और टाइपिंग (अंग्रेजी या हिंदी) की परीक्षा होगी. इसके बाद 24 फरवरी को हिंदी, 27 फरवरी को अंक शास्त्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 28 फरवरी को गृह विज्ञान, उर्दू, हिंदुस्तानी संगीत (गायन) और हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) की परीक्षा होगी.

मार्च की शुरुआत में 7 मार्च को विज्ञान, 9 मार्च को पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 12 मार्च को उर्दू, 14 मार्च को अंग्रेजी और 16 मार्च को संस्कृत की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 17 मार्च को रंजन काला, व्यावसायिक पहलू, खाता बही और लेखांकन, कृषि और 18 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी की परीक्षा होगी. लास्ट में 23 मार्च को हिंदुस्तानी संगीत (गायन) और हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

कक्षा 12वीं की परीक्षा टाइम टेबल 2026

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी, 2026 से शुरू होगी. पहले दिन पेंटिंग की परीक्षा होगी. 23 फरवरी को हिंदी और कृषि हिंदी, 24 फरवरी को हिंदुस्तानी संगीत (गायन), हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य यंत्र) और हिंदुस्तानी संगीत की परीक्षा होगी. इसके बाद 25 फरवरी को जीव विज्ञान, 26 फरवरी को अर्थशास्त्र, और 28 फरवरी को मनोविज्ञान, कृषि भौतिकी और जलवायु विज्ञान, कृषि प्राणी विज्ञान, समाजशास्त्र और गणित की परीक्षा आयोजित होगी.

6 मार्च को राजनीति विज्ञान, भौतिकी, कृषि वनस्पति विज्ञान और कृषि अर्थशास्त्र, 7 मार्च को वाणिज्यिक व्यापार की परीक्षा होगी. 9 मार्च को समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी और पशुपालन चिकित्सा, 10 मार्च को सैन्य विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, 11 मार्च को अंग्रेजी, 12 मार्च को भूगोल, लेखांकन, भूविज्ञान, कृषि गणित और प्राथमिक सांख्यिकी, और कृषि रसायन विज्ञान की परीक्षा होगी. 14 मार्च को गृह विज्ञान, 16 मार्च को इतिहास और व्यवसाय अध्ययन, 18 मार्च को अंग्रेजी और 20 मार्च को संस्कृत, उर्दू और पंजाबी की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

इन बातों का रखें ध्यान

1. छात्रों को बोर्ड के आधिकारिक नोटिस और पीडीएफ टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करें.

2. एडमिट कार्ड की जानकारी बोर्ड बाद में जारी करेगा, इसलिए छात्र अपने स्कूल या बोर्ड की वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर अपडेट्स देखते रहें.

3. इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में समय पर तैयारी और योजना बनाना बेहद जरूरी है.

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विषयों की तारीख को ध्यान से नोट करें और समय के अनुसार अध्ययन योजना बनाएं.

