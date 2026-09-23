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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई

UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई

UPSSSC ने कृषि निदेशक के अधीन जूनियर इंजीनियर (एग्रीकल्चर) मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए कृषि निदेशालय के तहत कुल 134 इंजीनियर (एग्रीकल्चर) पदों को भरा जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि निदेशक के अधीन जूनियर इंजीनियर (एग्रीकल्चर) मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए कृषि निदेशालय के तहत कुल 134 इंजीनियर (एग्रीकल्चर) पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए आयोग ने जूनियर इंजीनियर (एग्रीकल्चर) मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 19-Exam/2026 के तहत आवेदन मांगे हैं. आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. वहीं योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. हालांकि आवेदन में सुधार का मौका 14 अक्टूबर तक दिया जाएगा. 

जूनियर इंजीनियर (एग्रीकल्चर) के पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ संबंधित विषय में 3 साल का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होना चाहिए. उम्मीदवार को हिंदी की जानकारी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए. इसके अलावा इस भर्ती में वहीं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें आयोग की ओर से UPSSSC PET 2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया है. 

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कैटेगरी वाइज पद और आयु सीमा

कुल 134 पदों में 54 पद सामान्य वर्ग, 23 पद एससी, 1 पद एसटी, 43 पद ओबीसी और 13 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित है. वहीं उम्मीदवार इन पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट आयोग के नियमों के अनुसार दी जाएगी. 

आवेदन फीस और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में आवेदन फीस काफी कम रखी गई है. जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये फीस निर्धारित की गई है. यह फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. यूपीएससी के एग्रीकल्चर भर्ती में उम्मीदवार का चयन PET 2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग और इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. एडमिट कार्ड और मुख्य परीक्षा की तारीख आयोग बाद में जारी करेगा. चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत सैलरी मिलेगी. वहीं चयनित उम्मीदवार को 9,300 से 34,800 और 4,200 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा. 

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 

  • आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले upsssc.gov.in पर जाना होगा. 
  • इसके बाद वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद PET रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीपी और सिक्योरिटी कोड के जरिए आगे बढ़कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. 
  • फाॅर्म में जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • अब 25 रुपये की फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें. 
  • आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
JObs UPSSSC JE Agriculture Vacancy 2026
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