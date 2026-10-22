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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCA इंटर रिजल्ट जारी, दोनों ग्रुप में सिर्फ 13.21% छात्र पास, यहां चेक करें स्कोर 

CA इंटर रिजल्ट जारी, दोनों ग्रुप में सिर्फ 13.21% छात्र पास, यहां चेक करें स्कोर 

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में भाग लेने वाले देशभर के हजारों छात्र अब अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सितंबर 2026 में हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में भाग लेने वाले देशभर के हजारों छात्र अब अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर देख सकते हैं. वहीं रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. सीए इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में नील राजेश शाह और चंदक साक्षी ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की.

इतना रहा पासिंग प्रतिशत 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सितंबर 2026 में ग्रुप 1 का पास पासिंग प्रतिशत 23.14 प्रतिशत रहा है. जिसमें परीक्षा में शामिल 1,00,301 उम्मीदवारों में से 23,210 पास हुए. वहीं ग्रुप 2 के लिए 68,400 उम्मीदवारों में से 12,938 पास हुए, जिसका पास प्रतिशत 18.92 परसेंट रहा. दोनों ग्रुप के लिए परीक्षा देने वाले 38,339 कैंडिडेट्स में से 5,066 पास हुए, जिसमें कुल पास परसेंटेज 30.21 प्रतिशत रहा.

यह है का इंटर सितंबर 2026 परीक्षा के टॉपर्स 

रैंक              नाम                             अंक 
रैंक 1        नील राजेश शाह          502 अंक और 83.67 प्रतिशत
रैंक 1        चंदक साक्षी                502 अंक और 83.67 प्रतिशत 
रैंक 2        श्रुति वी                      492 अंक और 82% 
रैंक 3        प्रेम अग्रवाल               490 अंक और 81.67 प्रतिशत 

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कब हुई थी सी इंटर 2026 की परीक्षाएं?

सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 1, 3 और 6 सितंबर को आयोजित कराई गई थी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 8, 10 और 12 सितंबर को आयोजित हुई थी.  ग्रुप 1 में 1 सितंबर तक को एडवांस्ड अकाउंटिंग, 3 सितंबर को कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज और 6 सितंबर को टैक्सेशन की परीक्षा आयोजित कराई गई थी. वहीं ग्रुप 2 में  8 सितंबर को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 10 सितंबर को ऑडिटिंग एंड एथिक्स और 12 सितंबर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद अब आज 22 अक्टूबर को सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. 

सीए इंटर 2026 का रिजल्ट ऐसे चेक करें 

  • सीए इंटर 2026 का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले caresults.icai.org वेबसाइट पर जाएं. 
  • उसके बाद होम पेज पर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.
  • सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
  • अब रिजल्ट को चेक करके इसका प्रिंटआउट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Education News CA Intermediate Results CA Intermediate Results 2026
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