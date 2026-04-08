दिल्ली-NCR में आज भी राहत भरा मौसम, कई इलाकों में बौछारें संभव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार (8 अप्रैल) यानी आज क्षेत्र में तेज हवाएं, बादल छाए रहने के साथ बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (7 अप्रैल) को भी मौसम सुहावना रहा. हल्की बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली, जिससे नागरिकों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली में बुधवार सुबह 6 बजे तापमान 17 डिग्री के करीब है. अभी हल्की-हल्की बारिश हो रही है. दिन में पारा 26 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है. दिल्ली में आज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. वहीं मौसम में 85 प्रतिशत नमी देखने को मिल सकती है.

दिल्ली में अगले कुछ दिनों के मौसम का हाल

दिल्ली में आज तापमान और गिरकर न्यूनतम 18 डिग्री तथा अधिकतम 31 डिग्री रह सकता है. इन दोनों दिनों में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. 9 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मौसम साफ होने का अनुमान है और तापमान धीरे-धीरे बढ़कर अधिकतम 33 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है.

मौसम में इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है, जिसके चलते एनसीआर और आसपास के इलाकों में हवाओं की गति बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. खासकर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो सकता है.

दिल्ली-एनसीआर एक्यूआई (Delhi-NCR AQI)

दिल्ली-एनसीआर के एक्यूआई की बात करें तो एनसीआर में फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 90 प्रतिशत से ज्यादा इलाके यलो जोन यानी मध्यम श्रेणी में हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है.

नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 217 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है, जबकि सेक्टर-62 में 120, सेक्टर-1 में 134 और सेक्टर-116 में 152 एक्यूआई दर्ज किया गया. दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी एक्यूआई मध्यम स्तर पर बना हुआ है. मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है.

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