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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC Update: अब स्कॉलरशिप का पैसा तभी मिलेगा जब आधार होगा लिंक, UGC ने लागू किया नया नियम

UGC Update: अब स्कॉलरशिप का पैसा तभी मिलेगा जब आधार होगा लिंक, UGC ने लागू किया नया नियम

छात्रों के लिए जरूरी खबर UGC ने स्कॉलरशिप और फैलोशिप की रकम पाने के लिए आधार लिंक बैंक खाता जरूरी.तय तारीख से पहले अपडेट नहीं किया तो पैसा रुक सकता है.जानें अपडेट करने का तरीका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 07:04 AM (IST)
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अगर आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप या फेलोशिप ले रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है.UGC ने भुगतान से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब पैसा सिर्फ उसी खाते में आएगा जो आधार से जुड़ा होगा. यानी अब बिना आधार लिंक किए पैसे मिलना मुश्किल हो सकता है.

क्या है नया नियम?

UGC ने फैसला लिया है कि अब सभी स्कॉलरशिप और फेलोशिप का भुगतान Aadhaar-Based Payment (ABP) सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजा जाएगा. इस सिस्टम को DBT के तहत लागू किया गया है, ताकि छात्रों को पैसा सीधे और सुरक्षित तरीके से मिल सके.

क्या करना होगा छात्रों को?

अब सभी छात्रों को Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी. सबसे जरूरी काम है अपने आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करना और उसे पोर्टल पर अपडेट करना.अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्दी कर लें, क्योंकि इसके बिना आगे मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक सकती है.

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डेडलाइन का रखें ध्यान

UGC ने इस काम के लिए 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है. यानी इस तारीख से पहले आपको हर हाल में अपना आधार लिंक और अपडेट पूरा करना होगा. इसके बाद नोडल ऑफिसर्स को 20 अप्रैल 2026 तक सभी छात्रों के आधार डिटेल्स को चेक और अप्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर 2026–27 में पेमेंट समय पर हो सके.अगर तय समय तक अपना आधार लिंक नहीं किया, तो आपकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप का पैसा अटक सकता है.

पहले से लागू हो चुका है नियम

कुछ यूनिवर्सिटी जैसे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले ही अपने यहां यह नियम लागू कर चुकी हैं. खासकर UGC-NET फेलोशिप लेने वाले छात्रों के लिए यह पहले से जरूरी किया जा चुका है. अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

कैसे करें अपडेट?

अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो SFMP पोर्टल पर पूरा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिया गया है.आप उसे देखकर आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप संबंधित ईमेल पर भी मदद मांग सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 07:04 AM (IST)
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Education Ugc Update DBT System SFMP Portal
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