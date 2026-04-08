Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप या फेलोशिप ले रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है.UGC ने भुगतान से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब पैसा सिर्फ उसी खाते में आएगा जो आधार से जुड़ा होगा. यानी अब बिना आधार लिंक किए पैसे मिलना मुश्किल हो सकता है.

क्या है नया नियम?

UGC ने फैसला लिया है कि अब सभी स्कॉलरशिप और फेलोशिप का भुगतान Aadhaar-Based Payment (ABP) सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजा जाएगा. इस सिस्टम को DBT के तहत लागू किया गया है, ताकि छात्रों को पैसा सीधे और सुरक्षित तरीके से मिल सके.

क्या करना होगा छात्रों को?

अब सभी छात्रों को Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी. सबसे जरूरी काम है अपने आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करना और उसे पोर्टल पर अपडेट करना.अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्दी कर लें, क्योंकि इसके बिना आगे मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक सकती है.

यह भी पढ़ें - UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC आबकारी सिपाही पदों पर निकली भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

डेडलाइन का रखें ध्यान

UGC ने इस काम के लिए 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है. यानी इस तारीख से पहले आपको हर हाल में अपना आधार लिंक और अपडेट पूरा करना होगा. इसके बाद नोडल ऑफिसर्स को 20 अप्रैल 2026 तक सभी छात्रों के आधार डिटेल्स को चेक और अप्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर 2026–27 में पेमेंट समय पर हो सके.अगर तय समय तक अपना आधार लिंक नहीं किया, तो आपकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप का पैसा अटक सकता है.



पहले से लागू हो चुका है नियम

कुछ यूनिवर्सिटी जैसे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले ही अपने यहां यह नियम लागू कर चुकी हैं. खासकर UGC-NET फेलोशिप लेने वाले छात्रों के लिए यह पहले से जरूरी किया जा चुका है. अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

कैसे करें अपडेट?

अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो SFMP पोर्टल पर पूरा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिया गया है.आप उसे देखकर आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप संबंधित ईमेल पर भी मदद मांग सकते हैं.



यह भी पढ़ें - बदलता भारत, बदलते नक्शे; राज्यों और जिलों की अनकही कहानी अब एक मंच पर

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI