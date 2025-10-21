हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी

नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी

यदि UPSC इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. सही रणनीति, तैयारी और अन्य सरकारी भर्ती विकल्पों के जरिए नौकरी पाने के मौके बढ़ाए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Oct 2025 05:33 PM (IST)
अगर आपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की है और आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके हैं तो आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप कहां नौकरी पा सकते हैं.  

UPSC की प्रक्रिया में कई बार रिजर्व सूची या अगली बार के लिए मौका मिलता है. यदि आपका नाम अंतिम चयन में नहीं आया है, तो रिजर्व सूची के आधार पर कभी-कभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है. इसके अलावा, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों में अन्य भर्ती प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं, जिनमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अलग-अलग मानक होते हैं.

यदि UPSC इंटरव्यू सफल नहीं रहा, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य विकल्प भी हैं. SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पुलिस और अन्य केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा की तैयारी की जा सकती है. अक्सर UPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता और ज्ञान इन परीक्षाओं में भी काम आता है.

तैयारी का तरीका बदलें
इंटरव्यू में सफल नहीं होने का मतलब यह हो सकता है कि आपको अपनी तैयारी के तरीके में सुधार करने की जरूरत है. वर्तमान मामलों, आर्थिक नीतियों, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी और समाजिक मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करें. मॉक इंटरव्यू और साक्षात्कार सत्र के जरिए अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जवाब देने की क्षमता सुधरती है.

नेटवर्किंग और सलाह लें
UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में अनुभव रखने वाले लोगों से सलाह लेने से भी फायदा होता है. किसी अनुभवी शिक्षक, कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सलाह लेने पर इंटरव्यू की रणनीति, सवालों के जवाब देने का तरीका और अपने व्यक्तित्व को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना सीखा जा सकता है.

सकारात्मक सोच बनाए रखें
सबसे महत्वपूर्ण है कि आप निराश न हों. इंटरव्यू फेल होना आपकी क्षमता को दर्शाता नहीं है. अपने कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारें और नए अवसरों की तैयारी शुरू करें. आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप न केवल UPSC बल्कि अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भी सफलता पा सकते हैं.

Published at : 21 Oct 2025 05:33 PM (IST)
