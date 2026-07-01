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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC RO ARO Recruitment: यूपी में जल्द होने वाली है समीक्षा अधिकारी की भर्ती, जानें कब तक आएगा नोटिफिकेशन?

UPPSC RO ARO Recruitment: यूपी में जल्द होने वाली है समीक्षा अधिकारी की भर्ती, जानें कब तक आएगा नोटिफिकेशन?

UPPSC RO ARO Recruitment: आयोग को अब तक कुल 428 रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश सचिवालय से भेजी गई हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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UPPSC RO ARO Recruitment: उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर सकता है. आयोग को विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है और अब भर्ती से जुड़ी औपचारिकताएं अंतिम चरण में है.

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े नए प्रावधान लागू होने के बाद विज्ञापन जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में आरओ और एआरओ भर्ती प्रदेश की सबसे चर्चित परीक्षाओं में शामिल मानी जाती है. पिछले भर्ती चक्र का परिणाम घोषित होने के बाद से लाखों अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आयोग की अगली घोषणा पर सभी की नजरें टिकी हुई है.

इतने पदों पर होगी भर्ती 

आयोग को अब तक कुल 428 रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश सचिवालय से भेजी गई है. सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 92 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद खाली है. इस तरह यहां कुल 359 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. इसके अलावा राजस्व परिषद ने भी 69 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है. इन्हीं रिएक्शन के आधार पर भर्ती का विज्ञापन तैयार किया जा रहा है. अगर आगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिक्तियां मिलती है, तो पदों की संख्या बढ़ सकती है. 

क्यों रुका हुआ था भर्ती का नोटिफिकेशन? 

आरओ और एआरओ भर्ती का नोटिफिकेशन लंबे समय से जारी नहीं हो पा रहा था. इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत रिसर्चर्स को मिलने वाली आयु सीमा में छूट और एक्स्ट्रा वेटेज से जुड़ी नियमावली थी. आयोग इस नियम के लागू होने का इंतजार कर रहा था, अब सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत एलिजिबल रिसर्चर्स को निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम 3 साल तक आयु सीमा में छूट और मुख्य परीक्षा में एक्स्ट्रा वेटेज का लाभ मिलेगा. इसी नियम के आधार पर हाल ही में पीसीएस 2026 भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया गया था. ऐसे में आरओ और एआरओ भर्ती की अधिसूचना जारी होने की संभावना भी काफी बढ़ गई है. 

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कब जारी हो सकता है नोटिफिकेशन? 

आयोग ने अभी नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि विभागों से अधियाचन मिलने और नई नियमावली लागू होने के बाद माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. आयोग फिलहाल भर्ती से जुड़ी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है. आपको बता दें कि आरओ-एआरओ भर्ती में हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं. 2023 की भर्ती में 419 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसके लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था. यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में किसी एक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा आवेदन का रिकॉर्ड था. इस भर्ती का अंतिम परिणाम 5 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था, इसके बाद से अभ्यर्थी नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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