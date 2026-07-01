यूपी में जल्द होने वाली है समीक्षा अधिकारी की भर्ती, जानें कब तक आएगा नोटिफिकेशन?

UPPSC RO ARO Recruitment: उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर सकता है. आयोग को विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है और अब भर्ती से जुड़ी औपचारिकताएं अंतिम चरण में है.

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े नए प्रावधान लागू होने के बाद विज्ञापन जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में आरओ और एआरओ भर्ती प्रदेश की सबसे चर्चित परीक्षाओं में शामिल मानी जाती है. पिछले भर्ती चक्र का परिणाम घोषित होने के बाद से लाखों अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आयोग की अगली घोषणा पर सभी की नजरें टिकी हुई है.

इतने पदों पर होगी भर्ती

आयोग को अब तक कुल 428 रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश सचिवालय से भेजी गई है. सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 92 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद खाली है. इस तरह यहां कुल 359 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. इसके अलावा राजस्व परिषद ने भी 69 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है. इन्हीं रिएक्शन के आधार पर भर्ती का विज्ञापन तैयार किया जा रहा है. अगर आगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिक्तियां मिलती है, तो पदों की संख्या बढ़ सकती है.

क्यों रुका हुआ था भर्ती का नोटिफिकेशन?

आरओ और एआरओ भर्ती का नोटिफिकेशन लंबे समय से जारी नहीं हो पा रहा था. इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत रिसर्चर्स को मिलने वाली आयु सीमा में छूट और एक्स्ट्रा वेटेज से जुड़ी नियमावली थी. आयोग इस नियम के लागू होने का इंतजार कर रहा था, अब सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत एलिजिबल रिसर्चर्स को निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम 3 साल तक आयु सीमा में छूट और मुख्य परीक्षा में एक्स्ट्रा वेटेज का लाभ मिलेगा. इसी नियम के आधार पर हाल ही में पीसीएस 2026 भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया गया था. ऐसे में आरओ और एआरओ भर्ती की अधिसूचना जारी होने की संभावना भी काफी बढ़ गई है.

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कब जारी हो सकता है नोटिफिकेशन?

आयोग ने अभी नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि विभागों से अधियाचन मिलने और नई नियमावली लागू होने के बाद माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. आयोग फिलहाल भर्ती से जुड़ी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है. आपको बता दें कि आरओ-एआरओ भर्ती में हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं. 2023 की भर्ती में 419 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसके लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था. यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में किसी एक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा आवेदन का रिकॉर्ड था. इस भर्ती का अंतिम परिणाम 5 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था, इसके बाद से अभ्यर्थी नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं.

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