हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता

NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता

सिद्धि जैन ने एनडीए की ट्रेनिंग पूरी कर पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता बनकर यूपी का नाम रोशन किया है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से इस बार जो कहानी निकली है उसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे यूपी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. उत्तर प्रदेश के उझानी की बेटी सिद्धि जैन ने ट्रेनिंग पूरी करने के साथ इतिहास रच दिया है. सिद्धि को पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता बनने का सम्मान मिला है.

पुणे के खडकवासला में रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में जैसे ही नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सिद्धि को यह मेडल पहनाया, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. मंच पर बेटी और मंच के नीचे पिता-माता और बहनों के चेहरे पर गर्व की चमक किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं थी.

यूपी की बेटी ने लिखी नई कहानी

सिद्धि जैन बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अध्यापक निखिल जैन की बेटी हैं. साधारण परिवार की यह बेटी बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही है. सिद्धि के परिवार के लोग बताते हैं कि वह हमेशा से अनुशासनप्रिय और मेहनती रही है. उसकी मां तृप्ति जैन, जो खुद प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका हैं.

यह भी पढ़ें - नेवी, एयरफोर्स और थल सेना...अग्निवीर बनने के लिए 12वीं में इन विषयों से पास होना है जरूरी, जान लें नियम

शुरुआत से ही होनहार रही सिद्धि

स्कूल के दिनों में ही सिद्धि ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. 10वीं सीबीएसई बोर्ड में जिला स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया. 12वीं में एपीएस इंटरनेशनल स्कूल की टॉपर बनीं. इसके बाद जेईई मेन में 99.32 परसेंटाइल लाकर एनआईटी इलाहाबाद में अपना स्थान पक्का किया. हर कदम पर सिद्धि ने यह साबित किया कि मेहनत करने वाले रास्ता खुद बना लेते हैं.

एनडीए में केवल 18 लड़कियों में चुनी गई थीं सिद्धि

जब एनडीए ने लड़कियों को प्रवेश देना शुरू किया, तब देशभर की लाखों छात्राओं ने इस प्रतिष्ठित अकादमी को अपने सपनों की लिस्ट में रखा. उसी समय सिद्धि ने भी तय कर लिया कि उसे इसी राह पर आगे बढ़ना है.

यह भी पढ़ें - MP में नौकरी पाने का शानदार मौका, 80 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Education Siddi Jain NDA First Woman President’s Bronze Medal NDA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'तुरंत देश से बाहर निकालो, बाइडेन प्रशासन ने...', ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा लेकर कौन सा आदेश दे दिया
'तुरंत देश से बाहर निकालो, बाइडेन प्रशासन ने...', ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा लेकर कौन सा आदेश दे दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Red Fort Blast Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA ने आरोपियों के घर की छापेमारी | Breaking
Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
BLO Death Case: SIR के दबाव की वजह से एक और BLO की मौत? | SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तुरंत देश से बाहर निकालो, बाइडेन प्रशासन ने...', ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा लेकर कौन सा आदेश दे दिया
'तुरंत देश से बाहर निकालो, बाइडेन प्रशासन ने...', ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा लेकर कौन सा आदेश दे दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
न्यूज़
Explained: ब्रीफकैस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकैस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
बॉलीवुड
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
जनरल नॉलेज
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
हेल्थ
Daily Walking for Heart: महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget