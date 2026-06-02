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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE के री-वैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक, 1 लाख से ज्यादा बार फाइल एक्सेस की कोशिश

CBSE के री-वैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक, 1 लाख से ज्यादा बार फाइल एक्सेस की कोशिश

सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं. अभी तक हजारों स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल पर काफी साइबर हमले हुए.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 04:54 PM (IST)
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सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्र अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसी बीच बोर्ड ने जानकारी दी है कि पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हजारों छात्रों ने बिना किसी बड़ी परेशानी के अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली.

सीबीएसई के मुताबिक री-इवैल्यूएशन पोर्टल फिलहाल एक समय में 8,000 से अधिक यूजर्स को संभालने में सक्षम है. मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्र सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा कर चुके थे.

बड़ा साइबर हमला

बोर्ड ने बताया कि जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे कुछ शरारती तत्वों ने पोर्टल की सेवाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी की. सबसे हालिया साइबर हमले में महज दो मिनट के भीतर पोर्टल पर करीब 15 लाख हिट्स दर्ज किए गए. इसके अलावा एक लाख से अधिक बार अनधिकृत तरीके से फाइलों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई.

साइबर सुरक्षा टीम रही लगातार सक्रिय

हालांकि, सीबीएसई की साइबर सुरक्षा टीम लगातार सक्रिय रही और इन हमलों का सामना करते हुए पोर्टल की सेवाएं सामान्य बनाए रखीं. बोर्ड का कहना है कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तकनीकी टीम चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है.

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पोर्टल में हुए सुधार

छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर पोर्टल में कई सुधार भी किए गए हैं. सबसे अहम बदलाव यह है कि अब पोर्टल पर सेशन टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों को आवेदन भरने और जरूरी जानकारी अपलोड करने के लिए अधिक समय मिल सके. इससे पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान हो गई है.

सीबीएसई ने कही ये बड़ी बात

सीबीएसई ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेहतर और सुरक्षित डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना है. यही वजह है कि तकनीकी चुनौतियों और साइबर हमलों के बावजूद पोर्टल को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है.

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सीबीएसई की साइबर सुरक्षा और तकनीकी टीमें लगातार सतर्क हैं ताकि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे आसानी से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
CBSE CBSE Re-evaluation 2026 CBSE Cyber Attack
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