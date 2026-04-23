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UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे आज, 23 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्र जो इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए थे अब अपने स्कोर देख सकते हैं. परीक्षा के नतीजों की घोषणा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की. इसके बाद अब नतीजों का लिंक ऑनलाइन एक्टिव हो गया है.

यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे कहां देखें? (UP Board Inter Result Link)

छात्र अपने नतीजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए up12.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in और upresults.nic.in वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नतीजे घोषित होने के बाद कक्षा 12 के नतीजों का सीधा लिंक होम पेज पर उपलब्ध हो जाता है.

UP Board Intermediate Result 2026 Live

अगर आपके पास अपना रोल नंबर तैयार है, तो अपना नतीजा देखना काफी ज्यादा आसान है. सबसे पहले रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा है UP Board Class 12 Intermediate Result 2026. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड डालना होगा. सबमिट पर क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट वाइज अंकों के साथ आपका नतीजा तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा.

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद 12वीं रिजल्ट सेक्शन में जाएं और कक्षा 12 के नतीजों का लिंक चुनें. अपना रोल नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी मार्कशीट दिखाई देगी जिसे आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं.

UP Board High School Result 2026 Live

यूपी बोर्ड 12वीं प्रोविजनल मार्कशीट मान्य है

जो मार्कशीट आप ऑनलाइन देखते हैं वह एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें. क्योंकि स्कूल द्वारा मूल मार्कशीट जारी किए जाने तक यह एडमिशन और दूसरे आधिकारिक कामों के लिए मान्य रहेगी.

इसी के साथ डिजिलॉकर के जरिए भी अपनी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेस किया जा सकता है. यह डिजिटल कॉपी भी उतनी ही मान्य है और इसका इस्तेमाल वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है.‌ इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को यूपी सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा.

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