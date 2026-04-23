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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, इस Direct लिंक से करें चेक

UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, इस Direct लिंक से करें चेक

UPMSP UP Board 12th Result 2026 OUT: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं. आइए जानते हैं कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर up12.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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  • डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगी डिजिटल कॉपी।

UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे आज, 23 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्र जो इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए थे अब अपने स्कोर देख सकते हैं. परीक्षा के नतीजों की घोषणा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की. इसके बाद अब नतीजों का लिंक ऑनलाइन एक्टिव हो गया है. 

यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे कहां देखें?  (UP Board Inter Result Link)

छात्र अपने नतीजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं.  रिजल्ट चेक करने के लिए up12.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in और upresults.nic.in वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नतीजे घोषित होने के बाद कक्षा 12 के नतीजों का सीधा लिंक होम पेज पर उपलब्ध हो जाता है.

UP Board Intermediate Result 2026 Live

अगर आपके पास अपना रोल नंबर तैयार है, तो अपना नतीजा देखना काफी ज्यादा आसान है. सबसे पहले रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा है UP Board Class 12 Intermediate Result 2026. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड डालना होगा. सबमिट पर क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट वाइज अंकों के साथ आपका नतीजा तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा. 

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया 

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद 12वीं रिजल्ट सेक्शन में जाएं और कक्षा 12 के नतीजों का लिंक चुनें. अपना रोल नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी मार्कशीट दिखाई देगी जिसे आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं. 

UP Board High School Result 2026 Live

यूपी बोर्ड 12वीं प्रोविजनल मार्कशीट मान्य है 

जो मार्कशीट आप ऑनलाइन देखते हैं वह एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें. क्योंकि स्कूल द्वारा मूल मार्कशीट जारी किए जाने तक यह एडमिशन और दूसरे आधिकारिक कामों के लिए मान्य रहेगी. 

इसी के साथ डिजिलॉकर के जरिए भी अपनी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेस किया जा सकता है. यह डिजिटल कॉपी भी उतनी ही मान्य है और इसका इस्तेमाल वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है.‌ इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को यूपी सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
UP Board 12th Result UPMSP UP Board Result 2026 UP Board 12th Result 2026 UP Board Result 2026 Live
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