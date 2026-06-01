हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced 2026 Result: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप

JEE Advanced 2026 Result: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप

JEE Advanced 2026 का रिजल्ट जारी! आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने AIR 1 हासिल की. वहीं, आरोही देशपांडे महिला टॉपर बनीं. पूरी टॉपर लिस्ट और आंकड़े यहां देखें.

By : अजातिका सिंह | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इंजीनियरिंग के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में दाखिले के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2026 (JEE Advanced 2026) परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस साल के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटी दिल्ली जोन के छात्रों की हो रही है, जिन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया है. 

आईआईटी दिल्ली जोन का शानदार प्रदर्शन और टॉपर्स

इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने किया था. आधिकारिक नतीजों के अनुसार, टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र आईआईटी दिल्ली जोन से ही हैं. इन छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि लगन और सही दिशा में की गई तैयारी से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

ये हैं टॉप 3 रैंकर्स 

  • ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1: शुभम कुमार (आईआईटी दिल्ली जोन)
  • ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2: कबीर छिल्लर (आईआईटी दिल्ली जोन)
  • ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3: जतैन चाहर (आईआईटी दिल्ली जोन)

शुभम कुमार ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार और जोन का नाम रोशन किया है. वहीं, कबीर छिल्लर और जतैन चाहर ने भी शानदार अंक प्राप्त कर दूसरा और तीसरा स्थान पक्का किया है.

लड़कियों में किसने मारी बाजी?

इस साल लड़कियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. आरोही देशपांडे ने महिला वर्ग में टॉप किया है और देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया. 

  • कुल रजिस्ट्रेशन (Registered Candidates): इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.
  • परीक्षा देने वाले छात्र (Appeared Candidates): पंजीकृत छात्रों में से कुल 1,79,694 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.
  • सफल छात्रों की संख्या (Qualified Candidates): परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों में से कुल 56,880 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की.
  • सफल छात्राओं की संख्या (Qualified Female Candidates): कुल सफल हुए छात्रों में 10,107 छात्राएं हैं.

कब और कैसे हुई थी परीक्षा?

जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को किया गया था. यह परीक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी. 

  • पहला पेपर (Paper 1): यह सुबह की शिफ्ट में हुआ था, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक था.
  • दूसरा पेपर (Paper 2): यह दोपहर की शिफ्ट में हुआ, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला. 

बता दें कि छात्रों को दोनों पेपर देने होते हैं और दोनों के अंकों को मिलाकर ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है.

रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जेईई एडवांस्ड परीक्षा का मुख्य मकसद छात्रों को देश के विभिन्न आईआईटी (IITs) के ग्रेजुएशन (अंडरग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना है. जो छात्र इस परीक्षा में सफल हो गए हैं, उनका अगला कदम अब काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा.

  • JoSAA काउंसलिंग: सफल उम्मीदवार अब जोसा (JoSAA - Joint Seat Allocation Authority) काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
  • कॉलेज का चुनाव: इस काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर देश भर की आईआईटी और अन्य भागीदार शिक्षण संस्थानों में दाखिला मिलेगा.
  • छात्र अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेजों का विकल्प भरेंगे, जिसके बाद उन्हें सीटें अलॉट की जाएंगी.

अपना स्कोरकार्ड कैसे देखें?

जिन छात्रों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, वे बहुत ही आसानी से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

  • छात्रों को जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वहां जाकर अपने रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी के साथ लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करते ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट और स्कोरकार्ड आ जाएगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कल से शुरू होंगी CS जून 2026 परीक्षाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 01 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
JEE Advanced 2026 Result JEE Advanced 2026 Topper List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JEE Advanced 2026 Result: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप
जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप
शिक्षा
BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
CS June 2026 Exam: कल से शुरू होंगी CS जून 2026 परीक्षाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
कल से शुरू होंगी CS जून 2026 परीक्षाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
शिक्षा
JEE Advanced Result 2026: जारी होने वाला है JEE Advanced 2026 का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना स्कोर
जारी होने वाला है JEE Advanced 2026 का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना स्कोर
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले के अगले दिन TMC विधायकों की बैठक, 80 में से 60 गायब, ममता बनर्जी ने रद्द की मीटिंग
अभिषेक पर हमले के अगले दिन TMC विधायकों की बैठक, 80 में से 60 गायब, ममता बनर्जी ने रद्द की मीटिंग
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
RCB Celebration: सिर पर ट्रॉफी रखकर विराट कोहली संग नाचे क्रुणाल पांड्या, होटल पहुंचकर RCB खिलाड़ियों ने यूं मनाया जश्न
सिर पर ट्रॉफी रखकर विराट कोहली संग नाचे क्रुणाल पांड्या, होटल पहुंचकर RCB खिलाड़ियों ने यूं मनाया जश्न
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
1 June Rule Change: 1 जून से बदले ये 5 बड़े नियम! LPG से UPI तक, जानें आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा कितना असर
1 June Rule Change: 1 जून से बदले ये 5 बड़े नियम! LPG से UPI तक, जानें आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा कितना असर
नौकरी
BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ऑटो
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget