जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप

देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इंजीनियरिंग के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में दाखिले के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2026 (JEE Advanced 2026) परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस साल के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटी दिल्ली जोन के छात्रों की हो रही है, जिन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया है.

आईआईटी दिल्ली जोन का शानदार प्रदर्शन और टॉपर्स

इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने किया था. आधिकारिक नतीजों के अनुसार, टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र आईआईटी दिल्ली जोन से ही हैं. इन छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि लगन और सही दिशा में की गई तैयारी से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

ये हैं टॉप 3 रैंकर्स

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1: शुभम कुमार (आईआईटी दिल्ली जोन)

शुभम कुमार (आईआईटी दिल्ली जोन) ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2: कबीर छिल्लर (आईआईटी दिल्ली जोन)

कबीर छिल्लर (आईआईटी दिल्ली जोन) ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3: जतैन चाहर (आईआईटी दिल्ली जोन)

शुभम कुमार ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार और जोन का नाम रोशन किया है. वहीं, कबीर छिल्लर और जतैन चाहर ने भी शानदार अंक प्राप्त कर दूसरा और तीसरा स्थान पक्का किया है.

लड़कियों में किसने मारी बाजी?

इस साल लड़कियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. आरोही देशपांडे ने महिला वर्ग में टॉप किया है और देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया.

कुल रजिस्ट्रेशन (Registered Candidates): इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा देने वाले छात्र (Appeared Candidates): पंजीकृत छात्रों में से कुल 1,79,694 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.

पंजीकृत छात्रों में से कुल 1,79,694 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. सफल छात्रों की संख्या (Qualified Candidates): परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों में से कुल 56,880 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की.

परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों में से कुल 56,880 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की. सफल छात्राओं की संख्या (Qualified Female Candidates): कुल सफल हुए छात्रों में 10,107 छात्राएं हैं.

कब और कैसे हुई थी परीक्षा?

जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को किया गया था. यह परीक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी.

पहला पेपर (Paper 1): यह सुबह की शिफ्ट में हुआ था, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक था.

यह सुबह की शिफ्ट में हुआ था, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक था. दूसरा पेपर (Paper 2): यह दोपहर की शिफ्ट में हुआ, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला.

बता दें कि छात्रों को दोनों पेपर देने होते हैं और दोनों के अंकों को मिलाकर ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है.

रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जेईई एडवांस्ड परीक्षा का मुख्य मकसद छात्रों को देश के विभिन्न आईआईटी (IITs) के ग्रेजुएशन (अंडरग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना है. जो छात्र इस परीक्षा में सफल हो गए हैं, उनका अगला कदम अब काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा.

JoSAA काउंसलिंग: सफल उम्मीदवार अब जोसा (JoSAA - Joint Seat Allocation Authority) काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

सफल उम्मीदवार अब जोसा (JoSAA - Joint Seat Allocation Authority) काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. कॉलेज का चुनाव: इस काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर देश भर की आईआईटी और अन्य भागीदार शिक्षण संस्थानों में दाखिला मिलेगा.

इस काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर देश भर की आईआईटी और अन्य भागीदार शिक्षण संस्थानों में दाखिला मिलेगा. छात्र अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेजों का विकल्प भरेंगे, जिसके बाद उन्हें सीटें अलॉट की जाएंगी.

अपना स्कोरकार्ड कैसे देखें?

जिन छात्रों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, वे बहुत ही आसानी से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

छात्रों को जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

वहां जाकर अपने रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी के साथ लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करते ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट और स्कोरकार्ड आ जाएगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं.

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