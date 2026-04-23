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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षाएं राज्य भर के करीब 8000 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Apr 2026 12:09 PM (IST)
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UP Board 10th 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board Result 2026) का रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड की ओर से यह रिजल्ट शाम 4:00 बजे घोषित किया जाएगा. इस साल करीब 52 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. ऐसे में पूरे प्रदेश में रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in के अलावा एबीपी लाइव up12.abplive.com, up10.abplive.com पर भी अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे. बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड अधिकारी शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे. वहीं वेबसाइट पर ट्रैफिक की कंडीशन से बचने के लिए ऑप्शनल पोर्टल्स का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है. जिससे छात्र बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आपको बता दे कि इंटरमीडिएट या एचएस परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए डाउनलोड अनुभाग में अपनी लॉगिन डिटेल भरनी होगी फिर मार्कशीट प्राप्त करनी होगी. 

कब हुई थी, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा?

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा राज्य भर के करीब 8000 केंद्रों पर कराई गई, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल शामिल थे.  यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 53,37,778 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जिसमें से कक्षा 10 के 27,61,696  और कक्षा 12 के 25,76,082 छात्र शामिल हुए थे.

परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी?

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. अगर कोई छात्र एक या दो सब्जेक्ट में इन नंबर से कम में रह जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-CBSE Class 10th Phase 2 Exam Time Table: सीबीएसई 10वीं फेज 2 की डेटशीट जारी, कब से शुरू होंगी परीक्षाएं? यहां देखें पूरा शेड्यूल

इस डायरेक्टर लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट 

  • यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई प्लेटफार्म पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
  • रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in  पर जाएं.
  • इसके बाद यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 या यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें.
  • अब छात्र अपना रोल नंबर और बर्थ डेट भरें.
  • इसके बाद छात्रों को आपको अपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  • भविष्य के लिए छात्र इस रिजल्ट को पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं. 

रिजल्ट में अंकों को ग्रेड और ग्रेड पॉइंट में बदलने की प्रणाली 

उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा के रिजल्ट में अंकों को ग्रेड और ग्रेड पॉइंट में बदलने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है. 91 से 100 अंक प्राप्त करने वालों को A1 ग्रेड मिलता है. 81 से 90 अंक प्राप्त करने वालों को A2 ग्रेड मिलता है. 71 से 80 अंक प्राप्त करने वालों को B1 ग्रेड मिलता है. 61 से 70 अंक प्राप्त करने वालों को B2 ग्रेड मिलता है. 51 से 60 अंक प्राप्त करने वालों को C1 ग्रेड मिलता है और 41 से 50 अंक प्राप्त करने वालों को C2 ग्रेड मिलता है. वहीं पास होने का न्यूनतम ग्रेड D है, जो 33 से 40 अंक प्राप्त करने वालों के लिए मान्य है.

ये भी पढ़ें-UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Apr 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Upmsp 12th Result UP Board Result UP Board Result 2026 UPMSP 10th Result
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