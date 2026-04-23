UP Board 10th 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board Result 2026) का रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड की ओर से यह रिजल्ट शाम 4:00 बजे घोषित किया जाएगा. इस साल करीब 52 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. ऐसे में पूरे प्रदेश में रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in के अलावा एबीपी लाइव up12.abplive.com, up10.abplive.com पर भी अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे. बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड अधिकारी शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे. वहीं वेबसाइट पर ट्रैफिक की कंडीशन से बचने के लिए ऑप्शनल पोर्टल्स का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है. जिससे छात्र बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आपको बता दे कि इंटरमीडिएट या एचएस परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए डाउनलोड अनुभाग में अपनी लॉगिन डिटेल भरनी होगी फिर मार्कशीट प्राप्त करनी होगी.

कब हुई थी, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा?

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा राज्य भर के करीब 8000 केंद्रों पर कराई गई, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल शामिल थे. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 53,37,778 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जिसमें से कक्षा 10 के 27,61,696 और कक्षा 12 के 25,76,082 छात्र शामिल हुए थे.

परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी?

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. अगर कोई छात्र एक या दो सब्जेक्ट में इन नंबर से कम में रह जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाएगा.

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इस डायरेक्टर लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट

यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई प्लेटफार्म पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाएं.

इसके बाद यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 या यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें.

अब छात्र अपना रोल नंबर और बर्थ डेट भरें.

इसके बाद छात्रों को आपको अपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

भविष्य के लिए छात्र इस रिजल्ट को पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं.

रिजल्ट में अंकों को ग्रेड और ग्रेड पॉइंट में बदलने की प्रणाली

उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा के रिजल्ट में अंकों को ग्रेड और ग्रेड पॉइंट में बदलने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है. 91 से 100 अंक प्राप्त करने वालों को A1 ग्रेड मिलता है. 81 से 90 अंक प्राप्त करने वालों को A2 ग्रेड मिलता है. 71 से 80 अंक प्राप्त करने वालों को B1 ग्रेड मिलता है. 61 से 70 अंक प्राप्त करने वालों को B2 ग्रेड मिलता है. 51 से 60 अंक प्राप्त करने वालों को C1 ग्रेड मिलता है और 41 से 50 अंक प्राप्त करने वालों को C2 ग्रेड मिलता है. वहीं पास होने का न्यूनतम ग्रेड D है, जो 33 से 40 अंक प्राप्त करने वालों के लिए मान्य है.

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