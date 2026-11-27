BPSC AEDO Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 खाली पदों पर नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया है. आयोग ने 26 नवंबर 2026 को सूचना जारी करते हुए साफ किया कि पहले 22 अगस्त 2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 87/2025 को निरस्त करते हुए अब नया विज्ञापन संख्या 16/2026 जारी किया गया है.

इस नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट की शुरुआत 1 दिसंबर 2026 से होगी. वहीं एलिजिबल और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कैटेगरी वाइज वैकेंसी और महिला आरक्षण

इस भर्ती में कुल 935 पदों में से 319 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं.

कैटेगरी कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित पद

अनारक्षित 374 पद 131 पद

ईबीसी 168 पद 59 पद

एससी 150 पद 53 पद

बीसी 112 पद 39 पद

ईडब्ल्यूएस 93 पद 33 पद

बीसी महिला 28 पद 0 पद

एसटी 10 पद 4 पद

कुल 935 पद 319 पद

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इस भर्ती के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है.

आयु सीमा कितनी तय की गई?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला तथा पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है. पात्र उम्मीदवारों को बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी. वहीं उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा फीस के साथ लागू बैंक चार्ज का पेमेंट करना होगा. नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों का आधार नंबर वेरिफाइड नहीं होगा, उन्हें 200 रुपये अतिरिक्ति बायोमेट्रिक फीस देना होगा.

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चयन प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पैटर्न

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी. वहीं लिखित परीक्षा में तीन पेपर होंगे. इसमें जनरल लैंग्वेज का पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा. इस पेपर में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी शामिल होगी. क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को दोनों भाषाओं में अलग-अलग कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. इसके अलावा जनरल स्टडीज का पेपर भी 100 अंकों का होगा और इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा, जबकि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर भी 100 अंकों का होगा और इसमें भी दो घंटे का समय मिलेगा.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बीपीएससी के आधिकारिक पोर्टल bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

इसके बाद भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें.

पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल ऑनलाइन भरें.

इसके बाद निर्धारित प्रारूप में डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फीस का पेमेंट करें.

वहीं 31 दिसंबर तक का आवेदन फॉर्म सबमिट कर इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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