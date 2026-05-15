हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाPMIS Prime Minister Internship Scheme 2026 Registration: पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें आवेदन, हर महीने मिलेगा 9000 का स्टाइपेंड

PMIS Prime Minister Internship Scheme 2026 Registration: पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें आवेदन, हर महीने मिलेगा 9000 का स्टाइपेंड

PMIS Prime Minister Internship Scheme 2026 Registration: अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने का सही मौका ढूंढ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 May 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

PMIS Prime Minister Internship Scheme 2026 Registration: आज के समय में नए ग्रेजुएट्स और फ्रेशर्स के लिए नौकरी मिलना आसान नहीं रहा है. कई बार लाख कोशिशों के बाद भी रिज्यूम भेजने पर कंपनियों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप भी ऐसे ही परेशानी का सामना कर रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत करने का सही मौका ढूंढ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PM Internship 2026) आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है. इस स्कीम के जरिए आप देश की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करके अच्छा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं. साथ ही इस दौरान आपको हर महीने 9000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो आपकी पढ़ाई और खर्चों में मदद करेगा.
 
पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है?

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PM Internship Scheme) एक सरकारी पहल है, जो भारत के युवा फ्रेशर्स को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है. इस इंटर्नशिप में आप बड़ी और अच्छी कंपनियों में काम करके अपने स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं. इसकी मदद से देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का मौका और असली काम का एक्सपीरियंस मिलता है. साथ ही हर महीने स्टाइपेंड और भविष्य में नौकरी पाने में मदद भी मिलती है. 

पीएम इंटर्नशिप 2026 के लिए एलिजिबिलिटी 

इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है. जिसमें आवेदक भारत के नागरिक होना चाहिए. विदेशी छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा 10वीं  या 12वीं पास, ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ग्रेजुएट (BA, BSc, BCom, BBA, B-Pharma, BE/BTech), पोस्ट ग्रेजुएट (MA, MSc, MCom, MTech), ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री पूरी करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इसमें एज लिमिट 18 से 25 वर्ष के बीच है. 

पीएम इंटर्नशिप में स्टाइपेंड

इस इंटर्नशिप का समय कंपनियों की जरूरत के अनुसार 6 महीने या 9 महीने हो सकती है. साथ ही इसमें मासिक स्टाइपेंड 9000 है. कुछ कंपनियां अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दे सकती हैं. 

पीएम इंटर्नशिप 2026 की लास्ट डेट

हर कंपनी की इंटर्नशिप के लिए अलग- अलग आवेदन की लास्ट डेट होती है. जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इंटर्नशिप के लिए 22 मई तक अप्लाई किया जा सकता है.  अशोका लेलैंड में 8 मई इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट है और सेल की 22 मई 2026 है. सभी डिटेल्स और लास्ट डेट की जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए नहीं लगेगी कोई फीस, 14 जून तक जारी होगा एडमिट कार्ड... धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान

पीएम इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं. 

2. इसके बाद Featured Internship पर क्लिक करें, यहां आपको सभी कंपनियों की लिस्ट दिखेगी. 

3. अब View Details पर क्लिक करें और जिस कंपनी में आवेदन करना है, उसका चयन करें. 

4. आप अब Apply Now ऑप्शन पर क्लिक करें, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन करें और नए यूजर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें. 

5. इसके अपना फॉर्म भरें, जरूरी जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षणिक जानकारी, उम्र, श्रेणी, मार्क्स, पता सही से भरें, साथ ही फोटो और साइन अपलोड करें. 

6. लास्ट में सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें. 

यह भी पढ़ें - Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 15 May 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
PMIS PM Internship Scheme 2026 PM Internship 2026 PM Internship Fresher Job Opportunity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
PMIS Prime Minister Internship Scheme 2026 Registration: पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें आवेदन, हर महीने मिलेगा 9000 का स्टाइपेंड
पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें आवेदन, हर महीने मिलेगा 9000 का स्टाइपेंड
शिक्षा
री-नीट को लेकर छात्रों के मन में उम्मीद, लेकिन सिस्टम पर अब भी सवाल; जानें रिएक्शन
री-नीट को लेकर छात्रों के मन में उम्मीद, लेकिन सिस्टम पर अब भी सवाल; जानें रिएक्शन
शिक्षा
पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 री-एग्जाम जून में शिफ्ट, मेडिकल एडमिशन की टाइमलाइन कैसे बदलेगी?
पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 री-एग्जाम जून में शिफ्ट, मेडिकल एडमिशन की टाइमलाइन कैसे बदलेगी?
शिक्षा
NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए छात्रों के पास एक महीने का समय, ये टिप्स आएंगे बहुत काम 
NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए छात्रों के पास एक महीने का समय, ये टिप्स आएंगे बहुत काम 
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
जनरल नॉलेज
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget